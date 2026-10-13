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MLB／大谷還在睡、山本只撐2.2局 道奇3度領先幻滅帶2連敗回洛城
日籍強投山本由伸意外2.2局退場，道奇隊早早陷入苦戰，全場3度領先都無法守住，終場以4：7不敵釀酒人隊，已在國聯冠軍賽陷入0勝2敗，接下來將返回洛杉磯作戰。
在山本投球任內，道奇兩度取得超前，但都無法持久，一局下因圖朗（Brice Turang）二壘打、康崔拉斯（William Contreras）一壘打串連掉分，第三局因1安打、2保送堆成滿壘，葉力奇（Christian Yelich）安打帶有兩分打點。
道奇在此時決定換投，山本此役僅撐2.2局被敲4安打、失3分，寫下生涯在季後賽的最短局數先發。
山本將2：3落後交到牛棚手中，道奇五局上攻下2分，單場第三度取得領先，依然如泡沫般一戳即破，康崔拉斯五局下就以陽春砲追平，第六局也是他的適時安打助釀酒人攻下超前分；釀酒人第八局再添2分入袋，擴大為7：4領先。
釀酒人4任後援投手讓道奇打線15上15下，道奇最終全場只有3安，4分進帳全部都不是靠安打，而是犧牲打及對手失誤送禮。
擔任第4棒的大谷翔平4打數沒有安打、2次三振，今年季後賽至今6場比賽，合計20打數只有3支一壘打、吞下5K，打擊率、長打率都是1成50，手感涼到底。
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