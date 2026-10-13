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MLB／2球未挑戰都從K變引爆前夕 山本由伸2.2局寫季後賽最短先發
兩顆沒挑戰的球，釀成道奇隊日籍強投山本由伸生涯在季後賽的最短先發，今天面對釀酒人隊僅撐2.2局失3分退場，後續道奇追平，確定山本此役無關勝敗。
道奇在國聯冠軍賽首戰輸球，今天推出山本尋求扳平戰線，但戰局出乎意料，山本投不滿3局收工，關鍵在面對圖朗（Brice Turang）的兩個打席。
山本一局下面對圖朗球數2好1壞時，第4顆壓到好球帶邊緣的球判決壞球，投捕雙方都未挑戰，接下來投到滿球數，97.3哩直球被掃出二壘打，康崔拉斯（William Contreras）安打送回分數。
山本第三局被首位打者漢米爾頓（David Hamilton）敲安，一出局後再逢圖朗，該打席滿球數後，下一球投出，山本便對捕手史密斯（Will Smith）比比頭部、尋求挑戰，但未獲回應，山本也果斷點點頭、放棄挑戰，該打席從三振變保送。山本在兩出局後又保送包爾斯（Jake Bauers），滿壘局面被葉力奇（Christian Yelich）敲安丟掉2分，道奇在此時換投。
兩打席該挑戰未挑戰引起熱議，美國媒體紛紛貼出K-Zone畫面，認為圖朗本該是面對山本吞下2K，但道奇沒有挑戰的結果變成兩次上壘，而後續都造成傷害。
山本原先季後賽最短先發為2024年分區系列賽第一戰，對教士投3局失5分，此役先發2.2局被敲4安打、失3分，改寫最短先發。
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