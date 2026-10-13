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MLB／參與韋蘭德引退賽 李灝宇「簽到守備卡」至今喜孜孜

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
李灝宇坦言守備待加強，季外將針對滾地球加強，希望讓自己的大聯盟之路可以走得更順。記者余承翰／攝影
李灝宇坦言守備待加強，季外將針對滾地球加強，希望讓自己的大聯盟之路可以走得更順。記者余承翰／攝影

旅美球星李灝宇用球棒在大聯盟卡位一席之地，談到來年課題，他並不避諱談自己的罩門，「守備真的是爛得可以」，季外將針對滾地球加強，希望讓自己的大聯盟之路可以走得更順。

李灝宇各項守備數據幾乎都落在大聯盟後段班，今年已多次引起當地媒體討論，甚至直指是否能站穩固定先發的關鍵。李灝宇指出，在小聯盟時守備並不算太差，至於上到大聯盟，「就像大家看到那樣，沒有太好。」

美國數據網站上呈現的各項守備數值，李灝宇是滿滿代表倒數的藍色，但他自認守備並沒有弱到這種程度，今年在大聯盟的守備表現，確實並未達到預期，休賽季會針對滾地球去做練習，讓自己在大聯盟這條路上可以穩定一點。

談到本季難忘的賽事，李灝宇勾選出兩場，分別是美國時間七月十七日面對天使隊九局敲逆轉二壘打，以及九月十八日對白襪隊的大逆轉，李灝宇單場四安、第八局敲追平兩分砲。

李灝宇今年還參與到準名人堂球星韋蘭德的引退賽，留下特別的紀念品。李灝宇喜孜孜說，「他是名人堂投手，很榮幸他的最後一場比賽，我有參與到，覺得是今年很值得的一件事。我有留那場的守備卡去給他簽名，還貼了認證貼紙。」

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