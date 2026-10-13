MLB／連續安打卻蹲板凳 李灝宇回憶「到球場都笑不出來」

低點出發的二○二六年，「台灣怪力男」李灝宇用堅韌的心理素質當畫筆，揮灑出精彩賽季，昨天在返台記者會上述說經典賽受傷的挫折、初升大聯盟的害怕犯錯，以及八月蹲板凳的心理不平衡，如同他左側脖子上的英文「persistence（堅持）」刺青。李灝宇說，「既然我只有一點機會，就把這些很少的機會把握住。」一個轉念，成就單季一一四場出賽、八十七安、十轟賽季。

效力底特律老虎隊的李灝宇，今年以廿三歲之齡首度站上大聯盟，不只是一趟短暫觀光，而是站穩腳步。收到升上大聯盟通知的那天，李灝宇的還原很有畫面，「那時還在飯店，剛洗完澡、裸體，教練敲門走進來，說有個好消息跟你說。」

第一次上大聯盟，他的心情緊張，尤其擔心守備犯錯；第二次升上大聯盟站穩腳步，李灝宇一步步突破前旅美球員張育成留下的障礙，他有更大的志向，「想把台灣的目標推得更高，一代傳一代，育成傳給我，盡可能把目標推得更高，讓台灣選手有自覺，我們有這樣的能力、我們也可以站穩大聯盟。」

李灝宇七月一度連十二場敲安，大幅刷新台灣紀錄，但進入八月後不少時間都在板凳上度過，不只台灣球迷抱不平，李灝宇也坦言心中有不愉快，「有兩、三天到球場都沒有笑。」

「才剛連十二場敲安，然後就空降板凳，心裡會有點不平衡，覺得打得好，為何蹲板凳？」李灝宇說，後來想想，大家也是從板凳坐起，既然他只有一點機會，就把這些很少的機會把握住。如果只面對左投，「我就是看、看到熟，上去打就知道他們會丟什麼。」

李灝宇說，大聯盟人才濟濟，與其抱怨，不如專注在教練給的任務，去做功課。一個轉念很快幫他重返先發。

李灝宇的安打隨著出賽場次一路累積，竄升亞洲選手廿三歲以下賽季第二多，他坦言知道球星大谷翔平的九十三安紀錄。球季最後一戰，他在最終打席吞Ｋ後轉身折斷球棒，李灝宇說，儘管知道不可能一場敲六安，但仍希望讓數字再推高一點，當下覺得很可惜，回過身棒子已經斷了。他笑說，「不好的示範，不要學。」