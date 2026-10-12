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MLB／鄧愷威「台灣內戰」飆K後一抹微笑 李灝宇笑答：還滿不爽的

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李灝宇出席返台記者會。記者余承翰／攝影
李灝宇出席返台記者會。記者余承翰／攝影

台灣選手今年在大聯盟有個熱鬧的賽季，更兩度上演「台灣內戰」，李灝宇談起與鄧愷威的初次過招，開玩笑說當時吞K後，「他對我笑了一下，還滿不爽的。」

李灝宇、鄧愷威本季在6月16、28日的對戰碰頭，合計4打數敲出2安打、有1次三振。初次碰頭時，不在先發名單的李灝宇，第二局因傷接替隊友托瑞斯（Gleyber Torres）留下的1好0壞打席，鄧愷威連續4顆橫掃球招待同胞，第1球未被判好球，下1球差不多高度卻獲得青睞，2好1壞情況下，李灝宇下1球先破壞成界外，接下來揮空遭到三振，兩人在結束該打席對決後也打招呼示意。

李灝宇笑說：「真的滿奇妙，因為在美國打五六年，好像是第一次對到台灣投手，被他三振。」他說當時因為托瑞斯留下1好球，自己先讓一顆，想想不只，「還有一顆壞球（被判好球），我讓兩顆喔！被三振，他對我笑了一下，還滿不爽的。」

李灝宇表示，碰到台灣投手，比對到美國投手還興奮。兩人原本就有私交，被問到這次對決過後聊了什麼？他笑說：「男生的對話都滿無聊的啦！」

鄧愷威 MLB 托瑞斯 李灝宇

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