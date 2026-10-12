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MLB／李灝宇細數難忘的3場比賽 留下韋蘭德引退賽親簽打序卡

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李灝宇出席返台記者會。記者余承翰／攝影
李灝宇出席返台記者會。記者余承翰／攝影

效力老虎隊的台灣強打李灝宇，2026年球季風光落幕，本季在大聯盟留下114場出賽，細數難忘的比賽，李灝宇想起7月17日（美國時間）面對天使隊的九局致勝二壘打，以及9月18日隊白襪隊的大逆轉。

李灝宇今天出席返台記者會，活潑的個性在活動上展露無遺，面對所有提問都能侃侃而談。聊到難忘的比賽，先是提到明星賽落幕後的第一場比賽，李灝宇該役先吞2K，老虎以0：1進入第九局，天使推出耶茲（Kirby Yates）關門，出現觸身球、四壞球保送，兩出局後輪到李灝宇，狙擊91.9哩直球，打向中外野落地後彈到牆上再反彈，這支二壘打挹注兩分打點逆轉戰局。

李灝宇清楚記得，「那是明星賽剛回來第一場比賽，上半季打得不太好，想了很多事情，回來後有放開來，想說最差就是這樣，放開來打，那場前面有2K，但告訴自己，我狀態很好、看球看得很清楚，最後一個打席有設定到，專心抓外角球，然後抓到了。」

李灝宇笑說，自己當時心情很亢奮，上場前反而覺得滿輕鬆，「想著這時如果可以打支安打應該滿爽的，然後就打出去了。」

他也提到9月面對白襪的大逆轉，老虎該役從從1：6落後打到11：8贏球，李灝宇成為逆轉秀的男主角，單場4安打，包括第八局的追平兩分砲。李灝宇形容那場比賽「感覺開關打開了」，他還記得該役客場出賽，一直被球迷噴垃圾話，「有聽到、滿大聲的，就想說你就不要被我打到、就換我嗆你。」

李灝宇今年還參與到準名人堂球星韋蘭德（Justin Verlander）的引退賽，留下特別的紀念品，他喜孜孜說：「他是名人堂投手，很榮幸他的最後一場比賽，我有參與到，覺得是今年很值得的一件事，我有留那場的守備卡去給他簽名，還貼了認證貼紙。」

韋蘭德 MLB 老虎 李灝宇

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