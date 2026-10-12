MLB／自承守備「爛得可以」 李灝宇針對滾地球加強盼大聯盟路更順

李灝宇靠「一片藍」的守備數據，在大聯盟卡位一席之地，寫下史上首見台灣野手打擊搏出頭案例。談到季外課題，李灝宇也自承：「守備真的是爛得可以」，季外將針對滾地球加強，希望讓自己的大聯盟之路可以走得更順。

李灝宇的各項守備數據幾乎都落在大聯盟後段班，今年已經多次引起討論，季中「Tiger Territory」節目史戴克利（Kieran Steckley）就曾直言，光看李灝宇的數據，會讓人產生懷疑，他怎麼能在大聯盟立足，「大家可以去看看他的數據，真的很慘，幾乎沒有什麼可取之處。但如果看他的比賽，你又會覺得他有很多優點，這真的很神奇。」

李灝宇指出，自己在小聯盟的守備並不算太差，至於上到大聯盟，「就像大家看到那樣，沒有太好。」他說，自己並不避諱談守備問題，因為他也知道是爛得可以。

李灝宇在Baseball Savant上呈現的守備數據滿滿代表倒數的藍色，但他認為，自己的守備並沒有弱到這種程度，今年在大聯盟的守備表現確實並未達到預期，「休賽季會針對滾地球去做練習，讓自己在大聯盟這條路上可以穩定一點。」