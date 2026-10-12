MLB／8月蹲板凳一度心理不平衡 李灝宇轉念：既然只讓我面對左投…

李灝宇的大聯盟菜鳥球季留下許多回憶，其中也包括8月的板凳蟄伏期，他坦言當時為此心理不平衡、都沒有笑容，但與其抱怨，不如專注給教練給自己的任務，既然只有面對左投的機會，「那我就（把左投）看到熟，上去打就知道他們會丟什麼。」

李灝宇7月一度連12場敲安，大幅刷新台灣紀錄，然而進入8月後不少時間都在板凳上度過，不只台灣球迷抱不平，李灝宇也坦言心中有不愉快，「有兩、三天到球場都沒有笑。」

李灝宇說：「那時才剛連12場敲安，然後就空降板凳，心裡會有點不平衡，覺得打得好，為何會蹲板凳。」他透露，為此有與心理輔導老師聊天，也找教練、隊友聊，很快就想通，「後來想想大家也是從板凳坐起，既然我只有一點機會，就把這些很少的機會把握住，如果只面對左投，我就是看、看到熟，上去打就知道他們會丟什麼。」

李灝宇說得實在，「大聯盟人才濟濟，與其抱怨，不如專注在教練給我的任務，去做功課。」李灝宇的轉念，很快幫助自己重返先發，接下來幾乎成為固定先發班底，本季共在大聯盟留下114場出賽。