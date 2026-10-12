MLB／開車赴底特律誤闖加拿大 海關google完李灝宇讚：你不錯喔

李灝宇在大聯盟締造史上最強台灣打者賽季，今天帥氣出席返台記者會，分享大聯盟菜鳥賽季的新鮮事，透露一段要去底特律卻開到加拿大的烏龍，求助海關，自白是打棒球的，對方當場查起他的數據，看了後跟李灝宇說：「你不錯喔！」

李灝宇今年首度站上大聯盟，不只是「搵豆油」，而是在最高殿堂站穩腳步，全季出賽114場，330打數敲出87支安打，包括19支二壘打、2支三壘打、10支全壘打，繳出打擊率0.263、上壘率0.322、長打率0.424、整體攻擊指數0.746，以菜鳥來說是一張出色的成績單，將自己打進球隊未來藍圖裡。

李灝宇今年從備戰經典賽的傷情出發，未開季先遇挫折，他也說：「大家都知道，WBC那時遇到一點挫折，沒辦法打，回到美國，沒想到會一下子上到大聯盟，很suprise。」

收到通知的場景也充滿意外，李灝宇笑說：「那時還在飯店，剛洗完澡、裸體，教練敲門走進來，說有個好消息跟你說，上大聯盟，但先不要講，還要等選手報告出來才會登錄。」他說第一次上大聯盟，心情偏緊張，尤其在守備時，很擔心一個miss就可能害球隊輸球，加上隊友都不太熟、球隊又有爭冠機會，一直想著不要出錯。

今年在大聯盟站穩腳步，李灝宇一步步突破張育成留下的障礙，他有更大志向，「想把台灣的目標推得更高，一代傳一代，育成傳給我，盡可能把目標推得更高，讓台灣選手有自覺，我們有這樣的能力、我們也可以站穩大聯盟。」

他也被問到場外生活趣事，李灝宇分享有次回小聯盟拿東西，開車回底特律時卻開錯路，「下去後看到加拿大國旗，想說完了，馬上看手機，手機也沒有網路，沒辦法求救。」

當時只能硬著頭皮用不是很好的英文求助海關，去到小房間後，海關詢問他是幹嘛的，「我說我是打棒球，他就google我。」被問到當時的表情會不會很凶，李灝宇笑說：「我有笑，因為他滿大隻。」海關查完後，確認他真的是打棒球的，「他說你不錯喔，你有兩支全壘打，我說不是，我是三支。」