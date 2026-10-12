MLB／最後打席吞K徒手斷棒 李灝宇心有大谷紀錄：回過身棒子就斷了

旅美強打李灝宇今天返台，下午出席記者會，回顧今年賽季點滴，其中最後打席結束後，球棒在他手中化為碎片，李灝宇坦言，因為知道是球季的最後一個打席，自己也希望可以讓成績更好，結局卻吞下三振，「回過身，棒子已經斷了。」

賽季最後打席吞K，李灝宇轉身後雙手將球棒往左大腿一折斷成兩截，畫面引起熱議，老虎官網隨隊記者貝克（Jason Beck）在X上寫道：「李灝宇在菜鳥賽季留下許多令人印象深刻的表現，這一幕絕對名列前茅。」老虎教頭辛區（A.J. Hinch）說：「這說明了他有多好勝，球季的最後一天，大家可能會覺得已經沒有意義，但他不這麼認為。」有球迷留言，李灝宇折斷球棒就像折斷鉛筆一樣。

李灝宇還原當時心境，「因為最後一場，自己也知道自己離大谷紀錄滿近，雖然知道不可能一場6支，但覺得可以再推高一點，可以讓數字再漂亮，對自己再要求一點，知道是第一個球季的最後一個打席，覺得很可惜，回過身棒子已經斷了。」

大谷在大聯盟菜鳥賽季敲出93安，為23歲以下亞洲選手紀錄，李灝宇一路追逐，最終87安仍高居亞洲第二。對於徒手斷棒，李灝宇也強調：「不好的示範，不要學。」