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MLB／道奇扳倒釀酒人機率不到4成？山本由伸必須再扮止敗高手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇山本由伸享投明天關鍵第二戰，出席記者會。 美聯社
道奇山本由伸享投明天關鍵第二戰，出席記者會。 美聯社

道奇隊今天在國聯冠軍賽首戰以1：2不敵釀酒人隊，明天第2戰繼續在密爾瓦基進行，雙方推出山本由伸、赫南德茲（Logan Henderson）登板先發，對道奇來說，這是非贏不可的比賽，最大目標當然是帶著1勝1敗回到洛杉磯。

過去季後賽7戰4勝制系列賽，贏得首勝的球隊最終過關機率為64%（197次有127次），尤其現行「2-3-2」賽制的系列賽中，能在主場奪下首勝的球隊，在系列賽勝出的機率更達67%（103次有69次），目前情勢對釀酒人有利。

山本7日在分區系列賽對勇士隊先發7局失1分奪勝，休5天再扛先發重任，道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）說：「季後賽輸球當然不是好事，但這是漫長的系列賽，今天只是國聯冠軍賽第1場，明天山本再次登板，我們充滿信心。」

山本生涯在季後賽出賽11場（10場先發），投出8勝1敗、防禦率2.14，道奇在他先發場次取得9勝1敗，而且他在6場客場比賽保持全勝；山本被問到季後賽成功之道，坦言自己也不太確定，他說：「只是按部就班執行同樣的備戰流程，並未做出太大改變。」

道奇官網指出，山本過去10次季後賽先發紀錄，僅有3次是在球隊前一戰失利後登板，但他在這3場比賽防禦率1.23，就像「牛棚消防員」一樣，看來就是先發投手群的止敗高手。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我們對自己派出的投手充滿信心，有能力限制對手得分。」

談到大聯盟「二年級生」、本季投出11勝的韓德森，羅伯茲也不敢大意，他說：「韓德森是非常優秀的年輕投手，不管在道奇球場還是自己的主場，都曾讓我們吃足苦頭。」

道奇 山本由伸 MLB

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