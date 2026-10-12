MLB／李灝宇回來了！記者會現場發「灝外」 紀錄多項台灣第一

李灝宇結束精彩的2026年賽季，今天返回台灣，下午出席記者會，將暢談本季點滴，記者會現場為他特製「This is Hao Yu Times」、「灝外」，設計別具巧思，以「台灣史上最強打者」為標題，列出李灝宇全季數據。

李灝宇今年首度站上大聯盟，不只是「搵豆油」，而是在最高殿堂站穩腳步，全季出賽114場，330打數敲出87支安打，包括19支二壘打、2支三壘打、10支全壘打，繳出打擊率0.263、上壘率0.322、長打率0.424、整體攻擊指數0.746，以菜鳥來說是一張出色的成績單，將自己打進球隊未來藍圖裡。

李灝宇今天返台，下午出席記者會，為到場媒體準備的「This is Hao Yu Times」，以紙本報紙為概念，列出他的本季數據，坐擁多項台灣第一數據，台灣史上最強打者當之無愧。