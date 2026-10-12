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MLB／釀酒人去年NLCS只得4分遭KO 羅伯茲坦言今年不可能輕鬆4勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇總教練羅伯茲賽後坦言：「面對擁有全聯盟最佳戰績的球隊，這次系列賽不可能輕輕鬆鬆拿下4勝。」 美聯社
道奇總教練羅伯茲賽後坦言：「面對擁有全聯盟最佳戰績的球隊，這次系列賽不可能輕輕鬆鬆拿下4勝。」 美聯社

道奇隊去年在國聯冠軍賽（NLCS）對釀酒人隊4連勝，戰況一面倒，兩隊今年再次交手，釀酒人首戰開紅盤以2：1獲勝，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後坦言：「面對擁有全聯盟最佳戰績的球隊，這次系列賽不可能輕輕鬆鬆拿下4勝。」

釀酒人去年在國聯冠軍賽也擁有主場優勢，但在密爾瓦基首戰以1：2不敵道奇後，接下來3場比賽分別以1：5、1：3、1：5落敗，系列賽總共只得4分，今年主場首戰從史庫柏（Tarik Skubal）的手中攻下兩分奠定勝基，官網形容這比去年國聯冠軍賽任何時刻的處境都要好得多。

道奇今天7支安打雖比釀酒人多1支，不過都是一壘打，全場出現3次雙殺，一共留下9個殘壘，只在2局上得1分；史庫柏4局下被圖蘭（Brice Turang）轟出陽春砲，5局下保送米契爾（Garrett Mitchell）後，普瑞特（Cooper Pratt）犧牲觸擊、拉拉（Luis Lara）安打攻下釀酒人超前分，終止季後賽跨季對戰7連敗。

羅伯茲說：「這將是漫長的系列賽，我們對此早有心理準備；今天比賽確實有過機會，但對手在關鍵時刻總是表現精彩，投出關鍵球。」

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）表示，沒有出色的防守，球隊絕不可能走到這一步，雖然季後賽完成雙殺的次數不如預期那麼多，但今天雙殺非常重要，而且牛棚表現依然出色。

釀酒人王牌投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天先發4.1局失1分，如有必要進行系列賽第5戰，將在道奇球場登板。

羅伯茲 釀酒人 MLB

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