MLB／米蕭洛斯基飆出167.4公里火球 被道奇大量界外球糾纏未奪勝

釀酒人隊今天在國聯冠軍賽首戰以2：1擊敗道奇隊，不過王牌投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）只投4.1局失1分退場，今年季後賽兩場先發都投不滿5局，未有勝敗、防禦率3.24，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）說：「米蕭洛斯基今天未達最佳狀況，但他一直咬牙堅持、竭盡全力，我很欣賞他的好勝心。」

米蕭洛斯基賽前目標是投到第7局，只投4.1局被揮出5支安打，5次三振、3次保送，5局上退場時已經消耗94球；釀酒人官網指出，他受到大量界外球的糾纏，且未能像例行賽一樣頻頻製造揮棒落空，這正是讓打者難以擊中球的能力。

米蕭洛斯基開賽連投11顆「火球」，球速全部衝到3位數，面對道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）就達102.3英里，對決弗里曼（Freddie Freeman）更是飆到全場最快104英里（167.4公里），最後用91英里滑球讓史密斯（Will Smith）揮出雙殺打，讓道奇結束1局上攻勢。

釀酒人4日在分區系列賽對教士隊之戰，米蕭洛斯基先發4局失兩分，退場時也用了88球，今天碰到不好應付的道奇打線，第2局投了35球才結束，不但連續4顆壞球保送大谷翔平，面對塔克（Kyle Tucker）更是纏鬥10球還讓他上壘，還好這半局只失1分，釀酒人也靠第4、5局攻勢逆轉戰局，搶下7戰4勝制系列賽首勝。