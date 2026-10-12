MLB／史庫柏不敵全壘打和小球戰術 官網：釀酒人今年絕不輕易認輸

道奇隊今天在國聯冠軍賽首戰推出史庫柏（Tarik Skubal）登板先發，不敵釀酒人隊全壘打和小球戰術，終場以1：2落敗，終止季後賽跨季對戰7連勝，史庫柏生涯首次在季後賽只投5局退場，失兩分吞敗。

史庫柏前年、去年在老虎隊季後賽登板6場，今年轉戰道奇在分區系列賽、國聯冠軍賽各投1場，今天是首次未能投到第6局，生涯戰績變成3勝2敗、防禦率2.13。

釀酒人主場今天湧進爆滿42617名觀眾，「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）、史庫柏上演備受矚目的頂尖先發投手對決，米蕭洛斯基投4.1局失1分無關勝敗，史庫柏生涯首次在國聯冠軍賽嘗到敗投滋味。

史庫柏前3局面對10名打者投出6次三振，只被揮出1支安打，釀酒人打線到了第2輪立刻反撲，4局下圖蘭（Brice Turang）轟出陽春砲追平比數，5局下米契爾（Garrett Mitchell）獲保送，再靠普瑞特（Cooper Pratt）犧牲觸擊、拉拉（Luis Lara）安打取得2：1領先，一路維持優勢到比賽結束。

釀酒人去年在國聯冠軍賽首戰1：2落敗，接下來毫無勝場，只打4場就遭淘汰，今年同樣在主場展開系列賽，打出完全不一樣的局面；官網指出，這和去年10月戰況形成鮮明對比，當時道奇在客場贏下首戰後就勢不可擋，今年釀酒人擁有表現神勇的米蕭洛斯基，以及實力堅強的牛棚，還有能靠小球戰術得分、又能轟出長打的強大火力，絕對不會輕易認輸。