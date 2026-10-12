快訊

學術黑市／退休師化身學術地下教練 見證黑色產業鏈

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／史庫柏不敵全壘打和小球戰術 官網：釀酒人今年絕不輕易認輸

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
史庫柏生涯首次在國聯冠軍賽嘗到敗投滋味。 美聯社
史庫柏生涯首次在國聯冠軍賽嘗到敗投滋味。 美聯社

道奇隊今天在國聯冠軍賽首戰推出史庫柏（Tarik Skubal）登板先發，不敵釀酒人隊全壘打和小球戰術，終場以1：2落敗，終止季後賽跨季對戰7連勝，史庫柏生涯首次在季後賽只投5局退場，失兩分吞敗。

史庫柏前年、去年在老虎隊季後賽登板6場，今年轉戰道奇在分區系列賽、國聯冠軍賽各投1場，今天是首次未能投到第6局，生涯戰績變成3勝2敗、防禦率2.13。

釀酒人主場今天湧進爆滿42617名觀眾，「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）、史庫柏上演備受矚目的頂尖先發投手對決，米蕭洛斯基投4.1局失1分無關勝敗，史庫柏生涯首次在國聯冠軍賽嘗到敗投滋味。

史庫柏前3局面對10名打者投出6次三振，只被揮出1支安打，釀酒人打線到了第2輪立刻反撲，4局下圖蘭（Brice Turang）轟出陽春砲追平比數，5局下米契爾（Garrett Mitchell）獲保送，再靠普瑞特（Cooper Pratt）犧牲觸擊、拉拉（Luis Lara）安打取得2：1領先，一路維持優勢到比賽結束。

釀酒人去年在國聯冠軍賽首戰1：2落敗，接下來毫無勝場，只打4場就遭淘汰，今年同樣在主場展開系列賽，打出完全不一樣的局面；官網指出，這和去年10月戰況形成鮮明對比，當時道奇在客場贏下首戰後就勢不可擋，今年釀酒人擁有表現神勇的米蕭洛斯基，以及實力堅強的牛棚，還有能靠小球戰術得分、又能轟出長打的強大火力，絕對不會輕易認輸。

史庫柏 釀酒人 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／釀酒人打倒史庫柏奪NLCS首勝 終止季後賽跨季對戰道奇7連敗

MLB／道奇國聯冠軍賽史庫柏打頭陣 山本第2戰再戰去年完投對手

MLB／道奇對決釀酒人前2戰先發公布 教頭解釋山本由伸投G2規劃

MLB／扛國聯冠軍賽G1先發再戰道奇 米蕭洛斯基：比去年更有信心

相關新聞

MLB／釀酒人打倒史庫柏奪NLCS首勝 終止季後賽跨季對戰道奇7連敗

國聯冠軍賽（NLCS）今天在密爾瓦基開打，釀酒人隊發揮主場優勢，前5局從道奇隊強投史庫柏（Tarik Skubal）的手中攻下兩分奠定勝基，5名投手接力登板只失1分，終場以2：1獲勝，終止季後賽跨季對戰道奇7連敗。

MLB／李灝宇改寫多項紀錄今返台 媽媽搞笑發文「來接我的黑幫兒子」

效力底特律老虎的台灣好手李灝宇今天返抵台灣，親友特地前往桃園機場接機，現場氣氛溫馨。李灝宇媽媽更是在社群發文「來接我的黑幫兒子」，讓許多網友也忍不住笑著說：「歡迎老大回家！」。

MLB／史庫柏不敵全壘打和小球戰術 官網：釀酒人今年絕不輕易認輸

道奇隊今天在國聯冠軍賽首戰推出史庫柏（Tarik Skubal）登板先發，不敵釀酒人隊全壘打和小球戰術，終場以1：2落敗，終止季後賽跨季對戰7連勝，史庫柏生涯首次在季後賽只投5局退場，失兩分吞敗。

MLB／菜鳥年114場出賽加值 李灝宇87安10轟證明台灣野手也能固定先發

2026年成為李灝宇旅美賽季突破的一季，首度站上大聯盟，且一舉留下114場出賽，狂刷各項台灣球員紀錄，最終以2成63打擊率敲出87支安打、10轟、46分打點，證明台灣野手也能在最高殿堂卡位固定先發。

MLB／李灝宇進美媒2026前50大新秀榜 定位打擊型工具人

美國媒體Bleacher Report評價美國職棒大聯盟（MLB）2026年前50大新秀，效力底特律老虎隊的李灝宇排在第...

MLB／光芒教頭曾是守護者牛棚教練 見證拉米瑞茲崛起成為巨星

守護者隊迎接明天開打的美聯冠軍賽，看板球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）被隊友寄予厚望，他說：「必須隨時尋找獲勝之道，這正是我們一直在做的事，目標始終如一，想辦法贏球並設法晉級下一輪。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。