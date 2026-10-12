MLB／李灝宇改寫多項紀錄今返台 媽媽搞笑發文「來接我的黑幫兒子」

效力底特律老虎的台灣好手李灝宇今天返抵台灣，親友特地前往桃園機場接機，現場氣氛溫馨。李灝宇媽媽更是在社群發文「來接我的黑幫兒子」，讓許多網友也忍不住笑著說：「歡迎老大回家！」。

李灝宇今天搭機返台，航空公司準備鮮花與小禮物迎接這名旅美好手。當他步出入境大廳、看到久候的家人與親友時，也露出笑容，上前擁抱並合影，卸下整季征戰的緊繃感。經紀公司也將安排他下午出席返台媒體見面會，預計分享這一年從小聯盟到大聯盟的心路歷程，以及新人球季的挑戰與收穫。

相比正式的返台行程，最先在網路掀起討論的，是李灝宇媽媽的接機發文。她在社群平台Threads貼出人在機場的照片，幽默寫下「來接我的黑幫兒子」，還搭配BLACKPINK歌曲《How You Like That》，短短一句話讓球迷笑翻，也讓李灝宇場上霸氣形象與家人間自然逗趣互動形成強烈反差。

貼文曝光後，許多網友湧入留言，紛紛以「老大回來了」、「歡迎老大回家」、「恭迎老大」、「台灣的驕傲」、「灝宇你是最棒的」等語氣回應，也有人笑稱「歡迎李大哥回家了」，讓這趟返台接機意外多了輕鬆可愛的一面。

李灝宇（中）12日搭機返台，星宇航空特別安排地勤人員於登機門獻花，更送上精心小禮物歡迎他回家。圖中央社提供

過去李灝宇在場上展現強悍打擊與不怕對抗的氣勢，獲得「台灣怪力男」、「台灣虎（Taiwanese Tiger）」等稱號，如今媽媽一句「黑幫兒子」，也讓球迷再次看見他私下親切活潑的一面。

李灝宇今年迎來大聯盟首個完整球季，整季出賽114場，繳出打擊率2成64、87支安打、19支二壘安打、2支三壘安打、10支全壘打、46分打點、40得分、3次盜壘，上壘率3成22、長打率4成24，整體攻擊指數OPS為0.746。

他也成為台灣大聯盟野手史上首位單季出賽突破100場、全壘打達雙位數的球員，87支安打、10轟、46分打點與140個壘打數，都改寫台灣球員在大聯盟單季多項紀錄。

不過，李灝宇並未因站上大聯盟而滿足。他返台後受訪時坦言，自己也沒想到今年能這麼快獲得大聯盟機會，但對守備表現並不滿意，休季會把守備腳步與穩定性列為加強重點，希望避免明年再出現相同問題。至於新球季目標，他也把爭取進入老虎開季26人名單列為首要任務。

至於美媒先前也看好李灝宇在老虎未來陣容中的競爭位置，甚至有機會成為老虎主要三壘手；《運動畫刊》則分析，李灝宇也可能會是接替托瑞斯（Gleyber Torres）二壘位置的人選之一。