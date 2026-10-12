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MLB／光芒教頭曾是守護者牛棚教練 見證拉米瑞茲崛起成為巨星
守護者隊迎接明天開打的美聯冠軍賽，看板球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）被隊友寄予厚望，他說：「必須隨時尋找獲勝之道，這正是我們一直在做的事，目標始終如一，想辦法贏球並設法晉級下一輪。」
拉米瑞茲昨天對白襪隊之戰4局下轟出致勝兩分砲，幫助守護者2：0獲勝，贏下分區系列賽，接下來面對美聯頭號種子光芒隊，又是一道難關，這位34歲球星說：「必須竭盡全力，因為這是生死攸關的時刻，贏不了就得打道回府。」
拉米瑞茲在分區系列賽前兩場比賽6次打數掛零，守護者也連輸兩場，接下來3戰表現神勇，12次打數揮出5支安打，包括1支二壘打、1支三壘打和兩支全壘打，並貢獻全隊這3場比賽20分打點的7分，幫助球隊逆轉戰局；守護者總教練沃特（Stephen Vogt）表示，迫不及待迎接美聯冠軍賽首戰，期待拉米瑞茲繼續展現威力。
守護者外野手歐戴爾（Jo Adell）也說：「拉米瑞茲像現在這樣發揮時，真的很特別，他是球隊的靈魂人物。」
守護者明天推出拉穆森（Drew Rasmussen）登板先發，他表示，儘管拉米瑞茲公認是當今世界排名前十的球員，卻是整個棒界最被低估的選手，他是獨一無二的天才。
光芒總教練凱許（Kevin Cash）2013、14年擔任守護者前身印地安人隊牛棚教練，見證拉米瑞茲生涯前兩季，他說：「拉米瑞茲早期經歷過一些掙扎，當時也有過爭議，例如到底能不能在大聯盟站穩腳步？現在已經證明一切。他是那種你會隨時留意其動向的球員，關注他埋伏在打線哪個位置。」
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