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MLB／守護者球員幾乎沒睡就匆匆登機 光芒練球播放模擬觀眾音效

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

守護者隊昨天在分區系列賽第5戰淘汰白襪隊，全隊在克里夫蘭主場慶祝到凌晨，幾乎沒睡就匆匆登機飛往聖彼得堡，準備在美聯冠軍賽對決光芒隊，總教練沃特（Stephen Vogt）當時甚至還沒確定明天首戰先發投手，直到今天練球前半小時才通知葛里芬（Foster Griffin）扛起重任。

守護者在分區系列賽2連敗後3連勝，只休1天就打美聯冠軍賽，反觀光芒在分區系列賽對洋基隊3連勝，獲得4天充足休息，總教練凱許（Kevin Cash）早就點名拉穆森（Drew Rasmussen）首戰登板，他在4日對洋基先發8局只被揮出1支安打，飆出10次三振，領軍球隊奪下系列賽首勝。

光芒明、後天將在佛州坦帕灣主場迎戰守護者，昨天在純品康納球場舉行分組對抗賽，不僅播放模擬現場觀眾的音效，還為所有打者播放專屬出場音樂，不少人回到家也收看守護者、白襪最後一戰電視轉播，包括拉穆森在內，為自己做好心理準備。

拉穆森休息8天再登板，凱許說：「安排他首戰先發是很容易做出的決定，希望他能重現分區系列賽的出色表現。」

這是光芒、守護者首次在美聯冠軍賽對決，光芒曾在2008、2020年奪下美聯冠軍，從未贏過世界大賽，守護者前身印地安人隊在1920、1948年拿過世界大賽冠軍，等待隊史第3冠已達78年之久。

MLB 光芒 守護者

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