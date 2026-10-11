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MLB／洋基球星眾多一冠難求？名人堂強投：缺少「洋基式棒球」球員

聯合新聞網／ 綜合報導
前大聯盟名投史摩茲直言，洋基陣中缺少真正能打出「洋基式棒球」的球員。 法新社
前大聯盟名投史摩茲直言，洋基陣中缺少真正能打出「洋基式棒球」的球員。 法新社

隨著洋基今年再度無緣世界大賽，外界也開始討論洋基是否需在休賽季大幅調整陣容。對此，前大聯盟名投、現任球評史摩茲（John Smoltz）直言，洋基目前最大的問題之一，就是陣中缺少真正能打出「洋基式棒球」的球員。

史摩茲近日登上《Flippin' Bats》節目，談到洋基近年季後賽屢屢失利的原因。他認為，球隊不能只依靠明星球員與紙面戰力，更需要找到適合洋基球風的球員。

「你也必須擁有能夠打出洋基式棒球的球員，而我不確定現在這支球隊裡，有沒有幾個人真正符合這樣的特質，我原本以為，憑藉他們的投手戰力，以及球隊打造陣容的方式，今年應該能夠取得更大的成就。」

史摩茲進一步指出，洋基過度仰賴幾名核心打者，但到了球季最重要的時刻，這些原本寄予厚望的戰力卻未能發揮預期效果。

「賈吉（Aaron Judge）是非常重要的一環，還有史坦頓（Giancarlo Stanton），以及球隊所依賴的其他各種戰力，但到了最後，這些都沒有發揮應有的作用。他們必須找到更有創意的方法來解決問題，但我也不確定，讓陣容年輕化是不是關鍵。」

「在我看來，他們在進攻端高度依賴少數幾個人，而且他們原本認為，可以透過壓低對手得分的能力，掩蓋陣容其他部分的問題。」史摩茲補充道。

洋基 大聯盟

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