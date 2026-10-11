MLB／白襪系列賽慘吞75K破紀錄 村上宗隆坦言本想飛往坦帕

白襪隊今天在分區系列賽第5戰慘吞21次三振，以0：2不敵守護者隊，結束這次季後賽之旅，球團老闆蘭斯多夫（Jerry Reinsdorf）賽後特別在休息室迎接全隊，感謝所有人奮戰整個球季，日本重砲村上宗隆坦言：「本來希望能贏下這場比賽，然後飛往坦帕進行下一輪系列賽。」

白襪在系列賽2連勝聽牌，不料接下來3場全敗，今天面對守護者先發投威廉斯（Gavin Williams），打到6局上2出局才由提爾（Kyle Teel）揮出首支安打，全場被守護者4名投手賞了21次三振，不但寫下大聯盟史上9局比賽最慘紀錄，5場比賽吞下75次三振，也刷新分區系列賽最多K紀錄。

白襪總教練凡納伯（Will Venable）說：「最大問題不是追打壞球，而是對手投進好球帶的球，我們一直揮棒落空，缺乏有效攻擊能力。」

村上今天4次打數都遭三振，大聯盟生涯首次季後賽7戰吞下16K、打擊率1成85，本來想要前進美聯冠軍賽對決光芒隊，今天卻在客場打包；白襪官網形容賽後休息室的氣氛有擁抱、也有淚水，可以看見回味今年諸多成就的欣慰笑容，以及對未來前景的無限憧憬。

村上說：「輸球真的很令人失望，我們還是一支非常年輕的球隊，必須從這次季後賽汲取經驗，並且帶到明年球季。」

「過程很有趣，但我們並不想在這裡畫上句號。」白襪二壘手麥德羅斯（Chase Meidroth）表示，守護者打得很好，投手表現非常出色，「這種感覺很糟糕，但我們會捲土重來的。」