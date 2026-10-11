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MLB／道奇作客釀酒人住進著名「鬧鬼飯店」貝茲嚇到拒住 孟西竟喊：歡迎一起玩

聯合新聞網／ 綜合報導
菲斯特飯店長年流傳鬧鬼傳聞，讓部分道奇球員嚇得不敢入住。蒙西卻大方歡迎「好兄弟」來房間作客。 路透
菲斯特飯店長年流傳鬧鬼傳聞，讓部分道奇球員嚇得不敢入住。蒙西卻大方歡迎「好兄弟」來房間作客。 路透

道奇不僅將在明日國聯冠軍系列賽迎戰釀酒人，沒想到球員場外更有另一個令人毛骨悚然的挑戰，原來密爾瓦基市中心的知名飯店「菲斯特飯店」長年流傳鬧鬼傳聞，讓部分道奇球員嚇得不敢入住。不過，道奇強打孟西（Max Muncy）卻完全不怕，甚至大方歡迎「好兄弟」來房間作客，笑稱如果鬼魂想一起看電視也非常樂意。

位於密爾瓦基市中心的菲斯特飯店，是當地歷史悠久的知名飯店，但多年來不斷傳出靈異故事，也因此成為大聯盟球員之間廣為流傳的「鬧鬼飯店」，由於不少客隊造訪釀酒人主場時都會選擇入住這間飯店，相關傳聞也經常成為球員討論的話題。

根據《今日美國》記者奈廷格爾（Bob Nightengale）報導，道奇陣中就有球員因為擔心飯店鬧鬼，選擇不入住，其中包括球星貝茲（Mookie Betts）與赫南德茲（Teoscar Hernández），兩人甚至直接拒絕住進這間傳聞中的靈異飯店。

然而，孟西對於這些傳聞卻有完全不同的看法，不但不害怕，還展現出相當幽默的態度，「不會啊，我就隨它去。如果裡面真的有鬼，那就進來吧！」

「如果電視突然自己打開，我就知道祂是友善的。希望祂只是不要來打擾我就好。我很歡迎祂們，如果真的有鬼，那我們就一起玩得開心一點吧！進來啊，反正事情就是這樣。」

道奇 釀酒人 貝茲 MLB 鬼故事 冠軍

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