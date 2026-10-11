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MLB／道奇還在等待大谷突然爆發 官網點出和去年關鍵差異

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平備戰國聯冠軍系列賽練習。 美聯社
大谷翔平備戰國聯冠軍系列賽練習。 美聯社

道奇、釀酒人隊連續兩年在國聯冠軍賽對決，台灣時間明天上午8點進行7戰4勝制首場比賽，大谷翔平還在尋找打擊手感，希望甩掉分區系列賽打擊率只有1成54的低潮；道奇官網指出，儘管大谷過去兩個多月未能完全發揮實力，球團堅信他能在季後賽找回打擊狀況。

道奇在分區系列賽3勝1敗淘汰勇士隊，大谷4戰合計13次打數兩支安打，完全沒有長打，也未攻下打點，被三振4次、保送兩次，OPS（整體攻擊指數）只有0.421。

官網特別提到，大谷去年從分區系列賽對費城人隊（18支1、1分打點、9次三振），一直到國聯冠軍賽開打後，打擊表現也不好，後來迅速回穩，對釀酒人第4戰不但轟出3響砲，而且登板先發6局無失分，飆出10次三振，幾乎憑一己之力擊敗釀酒人，幫助道奇4連勝重返世界大賽。

道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）說：「在我看來，大谷是全球最優秀的球員，總有一天他的狀況會突然爆發，一旦那一刻到來，對手就要大難臨頭了。」

官網指出，今年與去年相比，關鍵差異在於大谷的健康狀況，他在分區系列賽開打前坦言，必須好好處理右二頭肌和左膝傷勢，至少從6月起就一直受到困擾，這是造成季末打擊下滑的原因之一。

官網分析，大谷9月進入傷兵名單、分區系列賽開打前都獲得額外休息，目前身體狀態已恢復近期最佳水準，但揮棒動作和選球似乎仍有些不對勁；儘管大谷從8月19日至今未開轟、只貢獻1分打點，對手仍會嚴加防範，避免投出容易被他擊中的球，他必須盡力避免自己出局。

釀酒人明天推出24歲「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）登板先發，他說：「還是要把大谷當作當今世上最強的打者來投球，相信自己的球路，正面對決擊敗他。」

道奇 MLB 大谷翔平

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