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MLB／ 急開轟反而壞事？大谷翔平壞球追打率達33.3% 道奇打教要求「別太用力」

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇正針對大谷的揮棒機制進行調整，希望透過降低揮棒用力程度、避免棒頭過早翻轉，幫助他找回打擊手感。 美聯社
道奇正針對大谷的揮棒機制進行調整，希望透過降低揮棒用力程度、避免棒頭過早翻轉，幫助他找回打擊手感。 美聯社

道奇球星大谷翔平近期陷入打擊低潮，除了長打火力遲遲未能恢復，選球判斷也出現問題。根據數據統計，大谷今年季後賽對好球帶外球路的追打率達33.3%，高於例行賽的30%。對此，道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）透露，目前正針對大谷的揮棒機制進行調整，希望透過降低揮棒用力程度、避免棒頭過早翻轉，幫助他找回打擊手感。

根據統計，截至國聯冠軍賽開打前，大谷翔平今年季後賽所面對的球當中，僅有37.5%落在好球帶內，在至少面對50球的打者中，這項比例為第二低，顯示對手持續採取謹慎的配球策略。

然而，在至少面對25顆壞球的打者當中，大谷對好球帶外球路的追打率達33.3%，不僅高於這群打者的平均30.7%，也比他例行賽的30%略高，顯示大谷近期仍有追打不理想球路的情況。

國聯冠軍賽首戰前夕，大谷翔平罕見地在釀酒人主場進行多輪打擊練習，透過高速發球機反覆調整揮棒動作，甚至接連將球轟上外野看台。事實上，大谷本季只有少數幾次在正式球場進行打擊練習，這次則是他主動提出希望到場上調整。

道奇打擊教練貝茲對大谷的練習狀況給予正面評價，「我認為他今天的練習非常好。他在室內打擊練習區的訓練一直都很出色，甚至在比賽中也是如此。我想這次主要還是希望找回他想要的揮棒感覺。」

貝茲透露，大谷過去幾天也持續與隊友貝茲（Mookie Betts）討論打擊，並希望透過實際站上球場練習，適應不同的球場環境。

「過去幾天，他和貝茲一直在討論打擊。他自己提出想要到球場上練習，畢竟這是一座新的球場，背景和視覺環境都不一樣。我們希望他不要太早把棒頭翻過去，首先要讓他在準備姿勢中感到舒服，確保自己處於良好的揮棒位置。但最重要的，還是不要讓他的上手太早翻轉。」

貝茲接著解釋，「接著就是維持完整的收棒動作，透過這個方式反過來調整前面的動作，讓揮棒不需要太費力，也能讓球棒在擊球區停留更長的時間。」

除了揮棒動作，教練團也希望大谷不要因為急著找回長打火力，反而在打擊時過度用力，導致選球判斷受到影響。

「當他把用力程度降低，就能更深入地看球、看球的時間更長，也能選擇更好的球路揮棒。從打擊機制來看，他其實已經處於相當不錯的位置，所以我認為現在只需要稍微放鬆一些。」

大谷翔平 道奇 MLB 貝茲 教練

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