MLB／ 大谷翔平逾50天沒開轟 道奇總教練不強求：選到保送也好

道奇將在明日的國聯冠軍系列賽迎戰釀酒人，不過當家日籍球星大谷翔平的打擊狀況卻令人擔憂，自8月19日以來便未再擊出全壘打，也僅有1分打點。面對大谷季後賽手感不佳的情況，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調不需要急著用全壘打證明，只要能夠上壘、選到保送，對球隊而言就是正面貢獻。

「明天的比賽，只要能夠上壘、打出好的打席，其他事情就順其自然。說真的，我對每個人的要求都一樣。大家都知道大谷以長打能力聞名，但當你面對米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）時，最重要的就是打出有品質的打席。」

「如果你剛好轟出全壘打，那當然很棒。但如果你能夠選到保送，那也非常好。所謂的貢獻，就是做出任何對球隊有正面幫助的事情，而我們需要每個人都盡到自己的責任。」

事實上，大谷翔平在國聯分區系列賽面對勇士，13個打數中僅敲出2支安打，吞下4次三振、選到2次保送，打擊率僅1成54，與過去展現的強大長打火力形成明顯落差。

不過，去年季後賽大谷翔平在國聯分區系列賽及國聯冠軍賽初期，同樣曾面臨嚴重的打擊低潮，卻在國聯冠軍賽第4戰迎來大爆發，不僅單場轟出3支全壘打，還以投手身分主投6局無失分、送出10次三振，幫助道奇橫掃釀酒人、挺進世界大賽。

對此，羅伯茲坦言，「只要他站進打擊區，他就仍然具有威脅性。去年季後賽，他面對這些投手時打得非常好，而那些投手不會忘記這些事情，他們的記憶可是很長久的。」

「現在就看大谷能不能理解這一點，並且掌握好球帶。我認為，不管他過去幾個月的揮棒狀況如何，對手都不會輕易投出讓他好打的球。」