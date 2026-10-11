MLB／小熊生涯畫句點？鈴木誠也回憶5年美好點滴 感嘆3小時說不完

隨著小熊在今年季後賽淘汰，日籍強打鈴木誠也（Seiya Suzuki）與球隊簽下的5年8500萬美元合約也將到期。談到可能已打完小熊生涯最後一場比賽，他感性表示，自己與芝加哥有太多美好回憶。

「如果要聊所有美好的回憶，大概要花3個小時，這樣可以嗎？我第一次來到美國，就是來到芝加哥。能夠和隊友相處，還有那些一直支持、幫助我的工作人員，以及身邊的所有人，我都非常享受這段時光。」

「還有在瑞格利球場打球，以及那裡的球迷，他們真的非常熱情。我原本非常希望我們能夠再次回到瑞格利球場，在他們面前比賽。真的有太多美好的回憶，我的家人也都非常喜歡芝加哥。不過，自由球員市場對我來說是全新的事物，我想其中涉及很多程序，所以我現在也不確定接下來會發生什麼事。」

2022年3月，鈴木誠也結束日職廣島東洋鯉魚生涯。當年他首次來到亞利桑那州的春訓基地Sloan Park進行打擊練習時，便吸引大批球團人員與球迷關注，外界都想親眼見識這名日本強打的實力。

鈴木誠也的打擊動作以流暢的準備姿勢搭配強勁揮棒聞名，抬起前腳時緩慢蓄力，將球棒向後拉，宛如弓箭手準備射箭，隨後再以爆發性的揮棒將球轟向外野。小熊總教練康索（Craig Counsell）過去就曾稱讚鈴木誠也的揮棒動作非常漂亮，且非常強壯。

事實上，鈴木誠也過去5年的表現相當穩定。根據統計，他在675場比賽中繳出打擊率2成69、上壘率3成51、長打率4成72，累積113轟、142支二壘安打、316次保送、374得分與382分打點。

更值得注意的是，過去5年間，全大聯盟僅有7名右打者同時達成至少110轟、140支二壘安打、300次保送與380分打點，鈴木誠也正是其中之一。

此外，鈴木誠也還有越接近球季尾聲、打擊表現越出色的特性。6月打擊率2成45、上壘率3成13、長打率4成50，OPS.763；7月打擊率2成63、上壘率3成42、長打率4成64，OPS.806；8月打擊率2成79、上壘率3成64、長打率4成73，OPS.837；9月至10月打擊率2成95、上壘率3成93、長打率5成08，OPS.901。

今年例行賽，鈴木誠也繳出打擊率2成70、26轟、31支二壘安打、86分打點與OPS .841，另外選到生涯新高的81次保送。

除了打擊端維持穩定火力，鈴木誠也今年的外野守備也有明顯進步。根據Statcast數據，他本季的守備得分價值（Fielding Run Value）達到+8，出局製造值（Outs Above Average）則為+5，相較過去這兩項數據都處於負值，進步幅度相當顯著。

儘管交出不俗成績，對自己要求嚴格的鈴木誠也，回顧這5年仍感到有些遺憾。

「我不知道自己是否達到了大家對我的期待。我覺得每一年球季結束時，多少都會有一些挫折感。回頭來看，我確實有進步，也非常努力。我認為今年最大的收穫，就是我的守備進步很多。我覺得過去投入的所有努力，確實幫助自己成長。」

此外，鈴木誠也坦言回顧這段旅程時，仍有許多無法釋懷的疑問，「只是當我回頭看時，還是有很多『如果當初怎麼樣』的想法，也會不斷問自己，究竟有沒有達到大家對我的期待，以及我對自己的期待？」