MLB／威廉斯盛讚拉米瑞茲GOAT 守護者力拚終結78年未封王

守護者隊今天在分區系列賽第5戰以2：0擊敗白襪隊，2連敗後3連勝拚進美聯冠軍賽，27歲右投威廉斯（Gavin Williams）先發5.2局狂飆12次三振，追平隊史季後賽單場最多K紀錄，他說：「我的任務就是投出好球，為球隊創造最好的贏球機會。」

守護者4名投手投出21次三振，創下正規9局比賽（包括例行賽、季後賽）新紀錄，威廉斯用94球完成先發任務，只被揮出1支安打，追平納吉（Charles Nagy）在1996年分區系列賽第4戰創下的隊史紀錄，守護者總教練沃特（Stephen Vogt）說：「威廉斯現在很清楚自己的定位，並且充滿信心，我見證他變得愈來愈有自信。」

大聯盟季後賽5場3勝制系列賽，守護者成為史上第11支2連敗後逆轉戰局的球隊，也是第9支在分區系列賽先輸兩場再贏3場的球隊；看板球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）對白襪前兩戰6次打數掛零，接下來3戰12次打數5支安打，包括兩支全壘打，還有1支二壘打、1支三壘打，一共攻下7分打點，還為球隊跑回5分，成為逆轉系列賽的大功臣。

拉米瑞茲6月接受左手鉤骨手術，例行賽125場打擊率2成35、全壘打12支、打點53分，本來可望達成300轟紀錄還差3轟；守護者官網指出，拉米瑞茲受到手術後遺症的困擾，球迷難免擔心他在季後賽的表現，但他最近3場比賽表現神勇（今天4局下轟出致勝兩分砲），威廉斯用「GOAT」盛讚這位隊上精神領袖。

他說：「拉米瑞茲就是史上最強打者，隨時可能轟出關鍵一擊，我們信任他、也愛戴他，他只需做自己最擅長的事就好。」

守護者後天作客佛州坦帕灣，對光芒隊展開美聯冠軍賽首戰，兩隊還未公布先發投手；光芒曾在2008、2020年奪下美聯冠軍，從未贏過世界大賽，守護者前身印地安人隊在1920、1948年拿過世界大賽冠軍，等待隊史第3冠已經等了78年之久，封王乾旱期是現役30隊最長。