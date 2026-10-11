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MLB／守護者0勝2敗絕境逆轉白襪 強投威廉斯：我們不會退讓

中央社／ 綜合外電報導
威廉斯狂飆12次三振，完全封鎖白襪打線。 法新社
威廉斯狂飆12次三振，完全封鎖白襪打線。 法新社

美國職棒克里夫蘭守護者今天靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）關鍵兩分砲，以及先發投手威廉斯（Gavin Williams）12次三振，最終以2比0擊敗芝加哥白襪，在分區系列賽連拿3勝完成大逆轉，將與光芒爭奪美聯冠軍。

法新社報導，守護者主場連吞2敗後拿下3連勝，在5戰3勝制的分區系列賽以3勝2敗晉級，12日將與橫掃紐約洋基的坦帕灣光芒在美國聯盟冠軍賽對決。

守護者成為史上第4支在5戰3勝系列賽中，主場先輸2場後逆轉勝出的隊伍，他們在芝加哥贏下第3、4戰，今天回到主場完成史詩逆轉。

守護者今天的先發投手威廉斯表示，「我們不會向任何事情退讓。」

白襪今年從連續3個球季吞下100敗後大力反彈，意外闖進季後賽，但拉米瑞茲、威廉斯與守護者牛棚結束了白襪神奇之旅。

這場比賽前3局完全是投手對決，威廉斯與白襪先發柏克（Sean Burke）主宰比賽。威廉斯兩天前才在第4戰以救援身分完成最後3個出局數，今天立刻擔任先發。

白襪先發柏克4局下稍有不穩，他先讓守護者史帝芬關（Steven Kwan）擊出右外野安打，這也是全場第1支安打，結果接下來的拉米瑞茲低身揮棒，將柏克投出的曲球撈出右外野全壘打牆，這發2分砲也擊沉了白襪的季後賽。

拉米瑞茲6月接受左手腕鉤骨修復手術後終於找回狀態，這是他連續第2場比賽擊出全壘打。

白襪6局上終於對威廉斯構成威脅。威廉斯保送蒙哥馬利（Colson Montgomery）後連抓2個出局數，結果蒂爾（Kyle Teel）擊出右外野安打，這也是威廉斯全場被擊出的第1支安打。

威廉斯保送瓦加斯（Miguel Vargas）形成滿壘，他的任務至此結束，總共三振12人次，下場時獲得全場起立掌聲。

守護者左投薩布羅斯基（Erik Sabrowski）接替上場，順利三振村上宗隆化解滿壘危機。

守護者投手群本戰合計送出21次三振，創下單場9局季後賽紀錄，其中包括終結者史密斯（Cade Smith）投出的4次三振。

守護者12日將與光芒進行7戰4勝制的美聯冠軍戰，力拚全隊1948年以來的首座世界大賽冠軍。

白襪 守護者 芝加哥

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