MLB／道奇贏得「史庫柏大戰」多關鍵？ 總教練坦言恐改寫國聯冠軍賽結局

道奇與釀酒人除了雙方連續2年在國聯冠軍賽交手，交易大限前道奇成功勝出的「史庫柏（Tarik Skubal）搶人大戰」，更讓釀酒人不得不面對當初未能得到的王牌。

「很顯然，如果我們來到這裡，得先面對米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），接著又要碰上史庫柏，還有釀酒人其他投手，那肯定一點都不好玩。他們的投手陣容非常出色。沒錯，我真的很慶幸，他們現在沒有像史庫柏這樣的兩屆塞揚獎得主。」道奇三壘手孟西（Max Muncy）坦言。

對於這段交易往事，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也坦言，假如當初史庫柏真的加盟釀酒人，今年國聯冠軍賽的局勢恐怕會截然不同。

「那肯定會非常不一樣。釀酒人本來就是全大聯盟戰績最好的球隊，尤其在7戰4勝制的系列賽中，如果史庫柏站在對面投球，整個系列賽的樣貌絕對會有很大的不同。」

根據數據統計，自8月5日史庫柏首度代表道奇先發，到例行賽結束，道奇先發投手群累積8.0 fWAR，高居大聯盟第一；釀酒人同期則為2.9，排名第18。

對此，釀酒人棒球事務總裁阿諾德（Matt Arnold）則表示，當球隊試圖爭取頂級球員時，勢必會面臨其他強隊的競爭。

「當你想要爭取某些球員時，通常也會有其他優秀球隊在競爭。我不會透露太多細節，但明天要對上我們的那名投手確實非常有天賦，我們以前也曾與他交手，現在必須做好準備。每支球隊都希望在交易大限前補進好球員，而最後，道奇確實得到了一位非常出色的投手，那就是史庫柏。」

至於史庫柏本人談到奪冠壓力時，則表示身處道奇所承受的壓力是一種榮幸，「身為運動員，這正是你渴望身處的位置，因為你希望外界對你抱有贏球的期待。身為球員，我對自己也有同樣的要求。對我而言，最重要的就是讓比賽回歸比賽本身，踏上球場全力競爭，做好自己能做的一切，讓球隊處於有機會贏球的位置。」