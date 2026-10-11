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MLB／大谷針對米蕭洛斯基的火球罕見特訓 打擊教練：練習狀況非常出色

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

迎接明天開打的國聯冠軍賽，道奇隊在客場進行賽前練習，大谷翔平罕見地在場上面對發球機進行打擊練習，甚至針對釀酒人隊首戰先發投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的火球做準備，道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）也說：「他今天的打擊練習非常出色。」

道奇抵達密爾瓦基迎接國聯冠軍系列賽，而今天球隊的練習，道奇在距離投手丘前約5公尺處架設發球機，讓打者面對超過95英里（約152.9公里）的速球進行打擊。

日媒揭露，大谷翔平前兩組打擊練習都是採較輕鬆的揮棒方式，第三組開始提升揮棒力道，揮11球有2球飛越全壘打牆，還有一支飛向右外野、飛行距離140公尺的大號全壘打。

大谷進入第五組練習時，主動站到打擊籠的前方，與發球機的距離縮短為8公尺，為了明天面對米蕭洛斯基最快105.5英里（約169.8公里）的火球進行特訓。貝茲教練解釋，這種罕見的發球機練習是為了讓眼睛適應球速，並讓大腦加快反應。

根據日媒統計，大谷翔平當天總共揮棒71次，比起他過往賽前的調整，算是相當罕見。而大谷去年首次與米蕭洛斯基對決就開轟，而包括去年國聯冠軍賽在內，兩人至今3場交手，大谷合計7打數敲2安、吞3次三振。

大谷在今年例行賽後段受傷勢影響，分區系列賽的打擊狀況也仍不理想，13打數僅敲2支一壘打，打擊率1成54，且自8月19日的例行賽後就不曾開轟。

然而今天練習之後，貝茲談到大谷揮棒時表示，「他今天的打擊練習非常出色，在正式比賽前待在打擊籠裡練習時，也一直表現得很好。」至於如何找回好的打擊狀況？貝茲認為，關鍵在於大谷要找到讓自己覺得「就是這樣」的感覺。

米蕭洛斯基 MLB 教練

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