快訊

MLB／悲情白襪慘吞21K、村上宗隆4K 守護者晉級ALCS對決光芒

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

為何過了40歲吃一樣多卻變胖？醫揭中年身體4大變化 不只是代謝變慢

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／光芒至少攻下4分勝率美聯最高 官網喻為ALCS勝利方程式

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
光芒在分區系列賽展現打線多樣性和靈活性。 路透
光芒在分區系列賽展現打線多樣性和靈活性。 路透

美聯冠軍賽（ALCS）後天將在坦帕灣純品康納球場開打，光芝隊擁有主場優勢，對手將是守護者、白襪隊的勝隊；光芒官網指出，如果必須選定一種贏球之道，那就是「至少攻下4分」，光芒在例行賽單場得分超過3分的比賽，取得75勝17敗，勝率達8成15，位居美聯之首，這個「勝利方程式」在季後賽同樣有效。

官網指出，光芒確實能以各種方式贏球，今年已拿下101勝（包括季後賽3勝），展現多方面實力，投球表現出色，防守也十分穩健，尤其是在內野中線和外野關鍵守位，並非過度依賴某一種特定的技術風格。

今年季後賽單場至少拿下4分的球隊，戰績18勝1敗，包括光芒在分區系列賽第2戰5：2、第3戰4：3擊敗洋基隊，近兩年季後賽則是51勝10敗。

光芒在分區系列賽展現打線多樣性和靈活性，就算不把球打出內野也能得分，也能適時敲出安打，甚至全壘打數超過洋基，總教練凱許（Kevin Cash）說：「這就是我們的風格，有些比賽要和對手進行強力打擊對決，有些必須竭盡全力才能拿下1分。」

光芒擁有大聯盟最低三振率（18.8%）和最高擊球接觸率（79.3%），本季164次盜壘成功更是連續3年在美聯排名第1，犧牲觸擊45次、觸擊安打49支、一壘打984支都在大聯盟居首，143支內野安打是美聯最多；官網指出，儘管在當今崇尚擊球初速、仰角的年代，這些技術已不再是主流，但光芒球員充分發揮特長，將這些優勢轉化為成功和力量。

光芒 MLB 白襪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／光芒暌違6年重返美聯冠軍賽 洋基3連敗分區系列賽最慘球隊

MLB／釀酒人沒收馬恰多兩分砲淘汰教士！連兩年國聯冠軍賽對決道奇

MLB／因傷缺席眼睜睜看光芒晉級 賈吉坦言痛恨每一分每一秒

MLB／才後援救火又扛生死戰！守護者三振王「中1日」拚讓二追三

相關新聞

MLB／悲情白襪慘吞21K、村上宗隆4K 守護者晉級ALCS對決光芒

守護者隊強投威廉斯（Gavin Williams）今天先發5.2局狂飆12次三振，只被揮出1支安打、無失分，看板球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）4局下轟出致勝兩分砲，終場以2：0擊敗白襪隊，分區系列賽2連敗後連贏3場，晉級美聯冠軍賽（ALCS），後天 起對決美聯頭號種子光芒隊。

MLB／扛國聯冠軍賽G1先發再戰道奇 米蕭洛斯基：比去年更有信心

國聯冠軍賽明天開打，釀酒人隊確定推出24歲「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）扛首戰，對決道奇隊史庫柏（Tarik Skubal）。比起去年在季後賽後援登板，米蕭洛斯基坦言，今年面對季後賽，「對自己的能力更有信心。」

MLB／光芒至少攻下4分勝率美聯最高 官網喻為ALCS勝利方程式

美聯冠軍賽（ALCS）後天將在坦帕灣純品康納球場開打，光芝隊擁有主場優勢，對手將是守護者、白襪隊的勝隊；光芒官網指出，如果必須選定一種贏球之道，那就是「至少攻下4分」，光芒在例行賽單場得分超過3分的比賽，取得75勝17敗，勝率達8成15，位居美聯之首，這個「勝利方程式」在季後賽同樣有效。

MLB／大谷針對米蕭洛斯基的火球罕見特訓 打擊教練：練習狀況非常出色

迎接明天開打的國聯冠軍賽，道奇隊在客場進行賽前練習，大谷翔平罕見地在場上面對發球機進行打擊練習，甚至針對釀酒人隊首戰先發投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的火球做準備，道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）也說：「他今天的打擊練習非常出色。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。