MLB／光芒至少攻下4分勝率美聯最高 官網喻為ALCS勝利方程式

美聯冠軍賽（ALCS）後天將在坦帕灣純品康納球場開打，光芝隊擁有主場優勢，對手將是守護者、白襪隊的勝隊；光芒官網指出，如果必須選定一種贏球之道，那就是「至少攻下4分」，光芒在例行賽單場得分超過3分的比賽，取得75勝17敗，勝率達8成15，位居美聯之首，這個「勝利方程式」在季後賽同樣有效。

官網指出，光芒確實能以各種方式贏球，今年已拿下101勝（包括季後賽3勝），展現多方面實力，投球表現出色，防守也十分穩健，尤其是在內野中線和外野關鍵守位，並非過度依賴某一種特定的技術風格。

今年季後賽單場至少拿下4分的球隊，戰績18勝1敗，包括光芒在分區系列賽第2戰5：2、第3戰4：3擊敗洋基隊，近兩年季後賽則是51勝10敗。

光芒在分區系列賽展現打線多樣性和靈活性，就算不把球打出內野也能得分，也能適時敲出安打，甚至全壘打數超過洋基，總教練凱許（Kevin Cash）說：「這就是我們的風格，有些比賽要和對手進行強力打擊對決，有些必須竭盡全力才能拿下1分。」

光芒擁有大聯盟最低三振率（18.8%）和最高擊球接觸率（79.3%），本季164次盜壘成功更是連續3年在美聯排名第1，犧牲觸擊45次、觸擊安打49支、一壘打984支都在大聯盟居首，143支內野安打是美聯最多；官網指出，儘管在當今崇尚擊球初速、仰角的年代，這些技術已不再是主流，但光芒球員充分發揮特長，將這些優勢轉化為成功和力量。