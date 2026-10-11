MLB／扛國聯冠軍賽G1先發再戰道奇 米蕭洛斯基：比去年更有信心

國聯冠軍賽明天開打，釀酒人隊確定推出24歲「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）扛首戰，對決道奇隊史庫柏（Tarik Skubal）。比起去年在季後賽後援登板，米蕭洛斯基坦言，今年面對季後賽，「對自己的能力更有信心。」

釀酒人在去年國聯冠軍賽遭到道奇隊橫掃，米蕭洛斯基在第3戰登板，後援5局僅失1分自責分、送出9次三振，但沒能幫助釀酒人取得勝利，去年季後賽個人合計出賽3場，防禦率僅1.50。

去年的季後賽的好投，加上今年球季繳出鎖定國聯塞揚獎的出色表現，讓米蕭洛斯基帶著更佳的自信迎接今年季後賽，「這讓我對自己的能力更有信心，更重要的是，我更相信自己有能力做好工作，並且以自己期望的方式投球、完成任務。」

米蕭洛斯基坦言，與去年季後賽相比，「最大的差別就是信心。」去年季後賽開始之前，自己也不確定會不會進入名單中、不確定自己是不是能留下來幫助球隊，「今年球隊對我的信任更多了，所以我也更容易相信自己。」

釀酒人今年在國聯分區系列賽以3：1淘汰教士隊，米蕭洛斯基首戰先發4局失2分，他說：「我當時帶著更多腎上腺素上場，投得比自己原本預期的還要更用力一些，他們不斷把球打成界外球，所以用球數就越來越多，他們有自己的比賽計畫，也確實執行得很好。」

而釀酒人與教士隊打到第4戰時，米蕭洛斯基全程在牛棚做準備，9局時甚至在牛棚投了幾球，好在比賽中沒有需要他後援的機會，米蕭洛斯基認為，這對球隊的投手群來說非常重要，牛棚確實做好自己的工作並處理好比賽、先發投手也能做好準備。

米蕭洛斯基因此獲得充足的休息時間，得以在明天國聯冠軍賽首戰先發上陣，且有機會負擔系列賽第1戰及第5戰的先發任務，若是回到密爾瓦基進行第6、7戰，他還有機會後援上場。