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MLB／米蕭洛斯基學會面對失敗更自在 給小球員建議：穩定比飆速更重要

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）。 法新社
米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）。 法新社

釀酒人隊將在國聯冠軍賽對決道奇隊，陣中24歲王牌「火球男」米蕭洛斯基Jacob Misiorowski）有望在首戰先發上陣，身為本屆國聯塞揚獎大熱門，與連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）的對決將十分具看頭。

米蕭洛斯基今年表現再進化，先發30場，拿下15勝、防禦率1.80、飆出252次三振都排大聯盟首位，季中最快球速甚至飆到105.5英里（約169.8公里）。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）更認為，米蕭洛斯基才剛要起步而已。

迎接國聯冠軍賽前，大聯盟官網記者刊出與米蕭洛斯基的一問一答，也揭露這位「火球怪物」私下仍如大男孩般的個性，喜歡打電動、熱愛玩寶可夢卡牌，他說：「我不太在意大家怎麼看我，我就只想做我自己，我想他們也是被這點吸引，他們能理解我。」

談起自己今年的表現，與去年相比的不同？米蕭洛斯基表示：「老實說，就是更自在了，我去年投得很自在，但你還是要學會坦然面對失敗，並且明白還有很多隊友在我身後協助我、支持著我。」

若是有小球員因為看了米蕭洛斯基投球而想著「我想要投得跟他一樣」，米蕭洛斯基也給出建議，「最重要的是不要只想著用力丟球，這確實曾限制了我的進步，你一心努力只想著要達到渴望的那個球速，當你終於做到那一步時，這也會因此把你擊倒，因為你想著『啊，我做到了！』」

米蕭洛斯基認為，與其想要球速丟到100英里（約160.9公里），應該試著讓自己維持在98英里（157.7公里）並且相信有一天會達到100英里，不要一味地追求達到最高點，而是追求穩定可靠的表現，「最重要的是，要不斷重複地去做你正在做的事，這才是投球的核心，聽起來很簡單，卻很不容易。」

而對於這個突破性的球季，米蕭洛斯基認為，自己還有很多地方可以再更進步，包括精進滑球、變速球等各方面，「如果回想到高中時期，我很討厭這些，討厭為了要花時間訓練而不能每晚玩電動，但現在我開始能明白，要以此為職業就該做好這些事，我也很快就能投入其中。」

米蕭洛斯基表示，現在的自己很喜歡訓練，「腎上腺素因此提高，像是做重量的時候，會讓人有一種輕飄飄的感覺，我很喜歡那樣。」他也透露，自己在比賽時偶爾也會出現這種感覺，尤其去年季後賽對上小熊隊讓他印象最深刻，「我已經感受不到任何東西，整場比賽，我都像飄在空中。」

米蕭洛斯基 MLB 道奇 釀酒人 Jacob Misiorowski

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