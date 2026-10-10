MLB／鈔能力對決小資軍團！道奇薪資海放釀酒人 國聯冠軍賽誰能笑到最後

國聯冠軍賽再度由道奇隊碰上釀酒人隊，除了爭奪世界大賽門票，兩隊的薪資落差也成為焦點。《今日美國》旗下《密爾瓦基哨兵報》指出，釀酒人今年現役名單薪資僅約道奇的27%，道奇更有15名球員的薪資，足以排進釀酒人陣中前3名。

該報引用薪資網站《Spotrac》數據，道奇今年薪資總額配置約3億3932萬美元，排名大聯盟第2，僅次於大都會隊的3億4674萬美元；釀酒人則約1億4621萬美元，位居第19，只有道奇的43%。

若將範圍縮小至現役名單，差距更加明顯。道奇以約3億438萬美元高居全聯盟之冠，連排名第2的費城人隊約2億2576萬美元，都與道奇有一段距離；釀酒人則約8348萬美元，排名第17，道奇的支出相當於釀酒人的3.65倍。

釀酒人今年薪資總額配置較去年增加約1500萬美元，但現役名單薪資反而減少約350萬美元。相較之下，道奇陣中有15人的薪資足以排進釀酒人前3，其中5人若轉到釀酒人，更會直接成為全隊最高薪球員，凸顯兩隊截然不同的建軍條件，差距不只反映在單季支出，也呈現在長約規模。釀酒人隊史最大合約，是耶律奇（Christian Yelich）2020年簽下的9年2億1500萬美元，其次為布勞恩（Ryan Braun）的5年1億500萬美元。

道奇這次分區系列賽名單中，卻有8名球員的合約總值，足以排進釀酒人隊史前2。這些大額投資也確實轉化為場上貢獻。報導依據《Baseball Reference》的WAR（勝利貢獻值），道奇上述8名球員中，有4人位居今年全隊前6，另有3人排進前12，只有塔克（Kyle Tucker）未能躋身前12，但他在球季尾聲的表現已有起色。

季中交易加盟的史庫柏（Tarik Skubal），則在加入道奇後短短兩個月就累積1.9 WAR，同樣排進全隊前12。報導分析，道奇有能力透過自由市場補進高價球員，也讓球團在交易潛力新秀時擁有較大操作空間，進一步補強爭冠陣容。

這場對決的意義也延伸至場外，報導指出，在大聯盟勞資談判與薪資上限議題持續受到關注之際，道奇若再度勝出，可能強化資方主張限制薪資的論點；釀酒人若能突圍，則可成為球員工會支持小市場球隊同樣具備爭冠能力的例證。兩隊爭的不只是國聯冠軍，也將讓不同建軍模式再次接受檢驗。