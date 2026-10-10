MLB／賈吉直言有沃爾普洋基才能奪冠！紐媒：守二壘很自在

「基特接班人」沃爾普（Anthony Volpe）從谷底翻身，差點成為洋基隊季後賽英雄。洋基隊長賈吉（Aaron Judge）也直言：「如果我們想贏世界大賽，就需要沃爾普留在這支球隊。」

去年球季沃爾普帶傷上陣，因表現不佳受到球迷唾棄，今年傷癒復出後成績和風評都沒有好轉，曾兩度被下放3A。洋基改讓大物隆巴德（George Lombard Jr.）擔任先發游擊，丟掉先發游擊的沃爾普在小聯盟加練二壘和三壘，同時調整好打擊手感，隊友甚至形容他看起來像邦茲（Barry Bonds）。

季末沃爾普重返大聯盟，守備方面沒有明顯瑕疵，最後14場比賽打擊率0.265、OPS值0.695，有1轟、5盜壘。美聯分區系列賽G3他擔任先發二壘手，靠快腿跑回第2分，還差點敲出追平2分砲，最終因球迷干擾改判二壘安打。

沃爾普賽後的發言更讓紐約球迷刮目相看，他說，「這已經是我第4個球季了，這種苦澀的滋味真的太多次，我甚至覺得受到激勵不是最適合的說法，更多的是生氣。」相較之下，季後成為自由球員的奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）打得差態度又散漫，球迷們紛紛喊話放走奇森姆，讓沃爾普擔任下賽季先發二壘手。

紐約郵報分析，沃爾普G3取代奇森姆先發二壘，反映球隊對奇森姆的不滿，同時展現洋基對沃爾普心理素質的信任。沃爾普守二壘時看起來相當自在，他的臂力守二壘更適合，處理球多了更多時間，不必像守游擊急傳球。經歷如此動盪的一季後，二壘或許是沃爾普明年繼續留在洋基的門票。

賈吉也提到沃爾普的重要性：「如果我們想贏世界大賽，就需要沃爾普留在這支球隊。他是一位非常出色的球員，不只因為天賦，也因為他能面對這種逆境。當你打得不好，還要承受球迷和外界的聲音，之後又被降到3A，但他還是把該做的事做好，回到大聯盟後立刻打出表現，這充分說明他的個性和韌性。」