MLB／才後援救火又扛生死戰！守護者三振王「中1日」拚讓二追三

守護者隊從0勝2敗的淘汰邊緣連扳兩城，與白襪隊的美聯分區系列賽進入決勝G5，最後一搏再把球交給美聯三振王威廉斯（Gavin Williams），這名右投才在G4後援守住勝利，僅休息1天就要重返先發投手丘，力拚帶領球隊完成「讓二追三」逆轉。

G5將於台灣時間11日在守護者主場開打，威廉斯在G4臨危受命，用18球抓下最後3個出局數，幫助守護者以9：5贏球。總教練瓦格特（Stephen Vogt）對他的恢復狀況抱持信心，表示會依比賽過程與投球狀態決定調度。

威廉斯本系列賽已先發、後援各登板1次，合計6局被敲5安打、失2分，送出12次三振，防禦率3.00。其中第2戰先發用98球投完5局，飆出11次三振，僅被敲4安打、失2分，可惜球隊最終以3：4落敗。G4則是威廉斯大聯盟生涯首次後援，登板1局被敲1安打、送出1次三振，沒有失分。

對於短暫休息後再度出賽，威廉斯將這次救火視為原定牛棚練投的替代，認為能在實戰中感受投手丘，也有助於準備下一場比賽。

白襪則推出右投柏克（Sean Burke）應戰，他是G2壓制守護者的關鍵人物。當時柏克以第3任投手身分登板，長中繼5.1局僅被敲1安打、失1分，送出6次三振，一度連續解決13名打者，最後拿下勝投，這次白襪改讓柏克直接先發，將是球隊今年季後賽首次捨棄開門投手、採用傳統先發安排。柏克本季包含季後賽在內，對守護者取得3勝0敗、防禦率1.19。

守護者打線在G4找回火力，靠第6局一口氣攻下6分翻轉戰局，讓白襪連兩場錯失在主場封關的機會。如今戰線拉回克里夫蘭，守護者要延續反攻氣勢，白襪則盼終結連敗，搶下暌違21年的美聯冠軍賽門票，有趣的是，這個系列賽前4戰全由客隊獲勝，主場優勢至今尚未發揮作用。守護者能否打破這項巧合，或由白襪再度攻陷客場，將在G5揭曉，勝隊將晉級美聯冠軍賽對決光芒隊。