MLB／酸道奇「史上最幸運」球隊！美球評：大谷、貝茲、弗里曼沒發揮

道奇隊連續3年闖進國聯冠軍賽，距離世界大賽3連霸再近一步，不過《MLB Network》球評帕克（Rob Parker）卻不買單。他認為，道奇屢次在季後賽過關，靠的是角色球員救援與關鍵時刻的好運，更替衛冕軍冠上「史上最幸運球隊」的稱號。

外界過去常將道奇的成功歸因於雄厚財力，帕克這次卻把焦點放在贏球方式。他在《MLB Now》節目中表示，「道奇正式成為大聯盟的L.O.A.T.，也就是史上最幸運的球隊（Luckiest of All Time）。他們一直都很幸運，得點圈有人時曾經14打數沒有安打。」

道奇在分區系列賽第4戰靠帕赫斯（Andy Pages）的關鍵安打突破僵局，最終以3勝1敗淘汰勇士隊。帕克認為，替球隊解圍的又不是陣中最受矚目的球星，「帕赫斯並不是什麼大咖，卻用一支安打幫助他們贏球。看看那些不斷挺身而出的人，貝茲（Mookie Betts）沒打出來、弗里曼（Freddie Freeman）沒打出來，大谷翔平也沒打出來。」

帕克接著說，「如果是那些大咖球星在關鍵時刻有所貢獻，我才會認同，但他們實在太常靠其他人解圍。」他也翻出去年的世界大賽，指出道奇整個系列賽總得分不如藍鳥隊，最後仍捧走冠軍金盃。「如果羅哈斯（Miguel Rojas）沒有在世界大賽第7戰敲出那支全壘打，他們就不會奪冠；如果第6戰那顆球沒有卡在外野牆下，他們也不會奪冠。」

帕克表示，類似例子還能繼續列舉，認為道奇近年的爭冠之路受到不少幸運眷顧，不過道奇媒體《Dodgers Nation》對這番評論提出不同看法。弗里曼今年分區系列賽15打數敲出4安打，包括兩發重要全壘打，另有一次全壘打遭對手沒收，並非帕克口中毫無貢獻；貝茲則是14打數3安打，另選到3次保送。

該報導也指出，季後賽本來就不可能只靠明星球員贏球，羅哈斯、赫南德茲（Kiké Hernández）與帕赫斯等人適時補上火力，正是陣容深度的價值。將角色球員的關鍵表現全歸類為運氣，也忽略了球員的準備與球隊長期累積的成果。

道奇接下來將與釀酒人隊爭奪世界大賽門票，挑戰連續3年拿下國聯冠軍。對這支近6年已奪下3座世界大賽冠軍的球隊而言，無論下一位贏球英雄是巨星或替補，只要能繼續前進，就有機會用第3座連續到手的金盃回應質疑。