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MLB／大谷翔平變小小水槍還是相信他 道奇教頭：雖然提不出依據
大谷翔平近況低迷，變成小小水槍，棒次安排備受關注，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，還不確定將在明天把大谷排在第幾棒，只確定會是第2到5棒之間。
道奇、釀酒人隊將在明天展開7戰4勝制國聯冠軍賽，道奇首戰推出史庫柏（Tarik Skubal）擔任先發投手，羅伯茲也透露貝茲（Mookie Betts）將繼續擔任第一棒。
大谷在分區系列賽4場合計13打數只有2支一壘打，打擊率1成54，更是從8月19日的例行賽後就不曾開轟，陷入嚴重卡彈。
談到大谷在分區系列賽的表現，羅伯茲表示，「除了對塞爾（Chris Sale）那場之外，我認為他在好球帶掌握上做得不錯，也有幾次不錯的揮擊。」
羅伯茲坦言，拿不出任何具體的數據、表現作為佐證，但自己能做的就是相信大谷，「雖然現階段沒有什麼可以拿來當作信心依據的，但我就是相信他這個人、相信他的天賦，暫時遠離比賽幾天，調整揮棒動作，讓他的身心都獲得休息，應該會有正面幫助。」他再次強調，「我絕對不會懷疑大谷的能力。」
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