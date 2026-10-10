MLB／道奇國聯冠軍賽史庫柏打頭陣 山本第2戰再戰去年完投對手

道奇隊國聯冠軍賽前兩戰先發底定，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天宣布，將由兩屆塞揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）在首戰迎戰釀酒人隊，山本由伸接手第2戰。山本去年曾在同一輪系列賽對釀酒人投出9局失1分的完投勝，今年將再度登上密爾瓦基投手丘。

國聯冠軍賽將於美國時間周日在釀酒人主場開打。史庫柏在分區系列賽同樣擔任首戰先發，面對勇士隊主投6局僅被敲2安打、失1分，送出7次三振、2次保送，幫助道奇以5：3拿下勝利，這次再度獲得打頭陣的重任。去年世界大賽最有價值球員山本由伸，則將在美國時間周一登板。他在分區系列賽第3戰繳出7局失1分的優質先發，只被敲4安打，飆出10次三振，另有1次保送，幫助道奇取得系列賽聽牌優勢，最終以3勝1敗淘汰勇士。

對山本而言，釀酒人正是去年季後賽代表作的對手。他在去年國聯冠軍賽第2戰用111球獨撐9局，僅被敲3安打、失1分，送出7次三振、1次保送，率道奇以5：1獲勝，也是道奇自2004年以來，首位在季後賽投出完投的投手。山本當時雖然開賽就挨首局首打席全壘打，隨後卻未再讓釀酒人越雷池一步，替道奇帶回系列賽2勝0敗優勢。如今再度於客場扛下第2戰先發，能否複製去年的壓制力，將是觀戰焦點。

史庫柏與山本在今年分區系列賽合計投了13局，僅失2分，聯手送出17次三振。道奇將這兩名近況出色的先發排在前兩戰，盼能在客場搶占晉級先機。至於同樣兩度拿下塞揚獎的左投史奈爾（Blake Snell），先前擔任分區系列賽第2戰先發，道奇該役以2：3落敗。

羅伯茲目前尚未公布他的登板時間，以及國聯冠軍賽後續輪值安排，隨著系列賽從5戰3勝拉長至7戰4勝，道奇也評估增加投手人手。羅伯茲透露，球團正在討論是否多帶1名投手，若確定調整，就必須減少1名野手，最終名單須在美國時間周日上午繳交。