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MLB／剛說「我會為你逆轉」 拉米瑞茲兩分砲霸氣兌現支票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
拉米瑞茲（Jose Ramirez）。 路透
拉米瑞茲（Jose Ramirez）。 路透

守護者隊今天在背水一戰陷入落後，看板球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）用逆轉兩分砲，維繫住球隊命脈，帶動一場最終以9：5收下勝利的逆轉秀，拉米瑞茲曝開轟前的霸氣喊話，他告訴落後退場的先發投手梅希克（Parker Messick）：「我會為你逆轉」。

梅希克此役先發2.1局失2分，出現4次保送，第三局一出局、二三壘有人時對瓦格斯（Miguel Vargas）、村上宗隆連兩保送，讓白襪擠回分數，守護者在此時換投，白襪高飛犧牲打再下一城。

已經不能再輸的守護者，處於0：2落後，情勢看來不容樂觀，第五局由貝利（Patrick Bailey）陽春砲、拉米瑞茲兩分砲聯手拯救球隊，再於第六局灌進6分大局。

守護者教頭沃特（Stephen Vogt）說：「這就是季後賽的拉米瑞茲（It was José Ramírez being José Ramírez in the playoffs.），在球隊需要他的時候再次挺身而出。」

拉米瑞茲透露在開轟打席前的小故事，「我跟梅希克說，我會為你扭轉局面，而我也確實辦到了。」從主場2連敗開局，到客場2連勝扳平，守護者拒絕提早放假，拉米瑞茲說：「這就是這支球隊一直在努力做到的，我們會拚到最後，不會放棄任何比賽，這就是我們一貫的態度。」

拉米瑞茲 白襪 守護者

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