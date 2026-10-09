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MLB／120年等不到主場晉級！白襪再拚G5客場 教頭：在哪贏都無所謂
白襪隊尋求120年來首度在主場贏得季後系列賽的晉級戰，今天再度失敗收場，以5：9不敵守護者隊，分區系列賽戰線進入一戰定生死的第5戰，將前進克里夫蘭，白襪教頭凡納柏（Will Venable）坦言，知道輸掉這一戰背後的意義，「但只要能贏，在哪裡都無所謂。」
白襪前次在主場贏得季後系列賽已是1906年世界大賽第6戰，接下來120年，包含今年共11度征戰季後賽，還不曾在主場贏得晉級戰，首輪外卡系列賽為種子順位較高的太空人隊全主場，分區系列賽在今天輸球後，確定也無法在這輪圓夢，下一戰將前進客場尋求續命。
芝加哥球迷渴望在家見證白襪晉級，現場氣氛相當瘋狂，然而戰況在六局上風雲變色，遭守護者一波6分大局帶走氣勢。
凡納柏表示，知道若能在主場收下系列賽，將是120年來首度在主場取得晉級，全隊也希望能與主場球迷一起分享喜悅，但不認為球員因此背負壓力。
凡納柏說：「當然，如果可以在主場晉級，那會很特別，但我們都知道比賽會很拉鋸。無論如何，我們的目標是贏得系列賽，不論在哪裡贏都無所謂。」
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