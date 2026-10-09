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MLB／絕境中不退讓客場2連勝扳平 守護者教頭：被打了一拳就要打回去

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
守護者隊驚奇在白襪主場連取2勝扳平。 法新社
守護者隊驚奇在白襪主場連取2勝扳平。 法新社

守護者隊在分區系列賽主場連吞2敗，距離賽季落幕只差一步，接下來卻驚奇在白襪主場連取2勝扳平，包括今天以9：5擊敗白襪隊，成功續命賽後，總教練沃特（Stephen Vogt）說，這就是守護者，「我們常說，對手打了我們一拳，我們就要打回去。」

守護者前一次稱霸世界大賽為1948年，冠軍乾旱期已達78年，今年以美聯中區王者身分挺進季後賽，分區系列賽遭遇一場苦戰，前兩場主場戰役失守，前進客場背水一戰。

守護者昨天拚贏，今天仍然是沒有退路的比賽，兩度處於落後，直到六局上從馬丁尼茲（Angel Martínez）觸身球開始，守護者連續8棒上壘，巴札納（Travis Bazzana）先敲追平二壘打，貝利（Patrick Bailey）補上超前安，拉米瑞茲（José Ramírez）、德勞特（Chase DeLauter）、歐戴爾（Jo Adell）安打全數帶有打點，單局灌進6分底定勝負。

沃特說：「整季以來，這支球隊總在陷入困境時可以做出回應，我們常在說，對手打了我們一拳，我們就要反擊回去。」

沃特指出，開始啟用牛棚投手後，就有預感會是一場你來我往的比賽，必須稱讚選手在該局攻勢的發揮，並沒有著急建功，想要有驚天動地的一擊，而是確實把握對手送上門的機會，想辦法將失投球打好，「我以選手為榮，他們在關鍵時刻展現了實力。」

MLB 守護者 白襪

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