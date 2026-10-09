MLB／牛棚炸裂慘遭守護者逼平 白襪不想成為下一個洋基

美國職棒美聯分區系列賽第4戰，克里夫蘭守護者今天靠著拉米瑞茲（José Ramírez）開轟與6分大局，加上對方牛棚大崩盤，終場以9比5擊敗芝加哥白襪將系列賽扳成2比2平手，成功逼出生死第5戰。

美國聯盟分區系列賽，主場連吞2敗的守護者繼昨天在客場扳回一城後，更希望成為自2017年紐約洋基以來，首支在5戰3勝制季後賽從0比2逆轉的大聯盟球隊，因為守護者當年就是遭到洋基逆轉。

這場比賽白襪第3局先以2支安打與1支高飛犧牲打，加上守護者先發投手梅西克（Parker Messick）2次保送拿下2分，投手前4局也一直成功封鎖守護者打線。

不過第5局之後，守護者貝里（Patrick Bailey）以代打身分上陣先轟出陽春砲，拉米瑞茲更對中繼的希克斯（Jordan Hicks）補上兩分彈。這是他9月1日以來26場比賽僅有的第2支全壘打。白襪向來強大的牛棚瞬時重創，比數也以2比3落後。

白襪5局下利用守護者2次保送與安打攻占滿壘，成功以1次觸身球與1支犧牲打拿回2分，比數反超為4比3。沒想到6局上牛棚換上凱伊（Anthony Kay）一切走樣。他先投出觸身球，又被守護者巴札納（Travis Bazzana）轟出二壘打追平比數，然而白襪牛棚的惡夢才開始。

接力的泰勒（Grant Taylor）送出1支安打與2次保送後再丟1分，風雲人物拉米瑞茲又補上安打將比數拉開至6比4。泰勒在系列賽前2戰共投5.1局無失分，但他今天面對6名打者完全無法解決1人，被敲4支安打狂丟4分。

守護者第6局連下6城，雙方比數來到9比4。白襪雖然最後1局由瓦爾加斯（Miguel Vargas）以全壘打追回1分。但守護者派上第2戰先發威廉斯（Gavin Williams）救援，他送出1支安打後讓白襪三上三下成功關門。這也是威廉斯生涯首次以救援身分登場，有可能在第5戰還要擔任先發。

白襪最終還是將勝利讓給對手，120年來未能在季後賽於主場贏下任何一個系列。守護者在系列賽已從連輸2場追成2比2平手，雙方最後一戰10日將回到克里夫蘭進行。