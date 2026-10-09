快訊

林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

黑熊到獵豹20年磨一劍！輪型戰車量產 鎖定灘頭反登陸

機車撞死行人判無罪 法官檢視影片：騎士反應時間僅2秒

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／前5局嗨唱goodbye歡送守護者 白襪慘遭6分大局反噬主場晉級夢碎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
守護者單局狂灌6分，硬是將系列賽逼入生死第5戰。 法新社
守護者單局狂灌6分，硬是將系列賽逼入生死第5戰。 法新社

唯一戰線仍在延續中的分區系列賽，白襪守護者隊今天在第4戰上BB秀，兩隊投手合計17次四死球保送，守護者第六局灌進6分成為致勝大局，終場以9：5贏球，扳平2勝2敗，11日將回到克里夫蘭一戰定生死。

守護者先因投手群保送連發陷入苦戰，先發左投梅希克（Parker Messick）投2.1局失2分，出現4次保送，第三局一出局、二三壘有人時對瓦格斯（Miguel Vargas）、村上宗隆連兩保送，讓白襪擠回分數，守護者在此時換投，白襪高飛犧牲打再下一城。

守護者第五局剛靠貝利（Patrick Bailey）陽春砲、拉米瑞茲（José Ramírez）兩分砲，以3：2首度取得領先，投手群五局下又是單局4次四死球保送，白襪攻下2分，讓勝負天平再次倒向。

真正的戰線分水嶺出現在六局上，從馬丁尼茲（Angel Martínez）觸身球開始，守護者連續8棒上壘，巴札納（Travis Bazzana）先敲追平二壘打，貝利補上超前安，拉米瑞茲、德勞特（Chase DeLauter）、歐戴爾（Jo Adell）安打全數帶有打點，單局灌進6分底定勝負，白襪只能靠瓦格斯（Miguel Vargas）九局下陽春砲在臨到輸球前夕帶來一點安慰。

白襪主場特色之一是在客隊換投時播放「Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye」，向退場投手說再見，此役因主場球迷對120年來首次在家贏得季後系列賽的莫大期盼，加上前5局還處於領先，白襪球迷的歌聲也越發響亮，隨著戰局在第六局崩盤，主場氣氛急轉直下。

白襪前次在主場贏得季後系列賽已是1906年世界大賽第6戰，接下來120年，包含今年共11度征戰季後賽，還不曾在主場贏得晉級戰，隨著今天輸球，確定也無法在這輪系列賽圓夢，下一戰將前進客場尋求續命。

白襪 MLB 守護者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／白襪全員三振慘吞19K 想完成近120年壯舉再等一等

MLB／守護者擊敗白襪保季後賽生機 拉米瑞茲：用速度給對手壓力

MLB／光芒暌違6年重返美聯冠軍賽 洋基3連敗分區系列賽最慘球隊

MLB／白襪挑戰120年首見紀錄！柏克差點破「瘋邦」鬼神表現

相關新聞

MLB／前5局嗨唱goodbye歡送守護者 白襪慘遭6分大局反噬主場晉級夢碎

唯一戰線仍在延續中的分區系列賽，白襪、守護者隊今天在第4戰上BB秀，兩隊投手合計17次四死球保送，守護者第六局灌進6分成為致勝大局，終場以9：5贏球，扳平2勝2敗，11日將回到克里夫蘭一戰定生死。

MLB／例行賽擬縮至154場、分區賽改7戰4勝 季後賽還能挑對手

大聯盟賽制可能迎來重大變革。聯盟在美國時間8日的勞資協商中提出改革方案，規畫自2029年起將例行賽從162場縮減為154場，分區系列賽則延長為7戰4勝制，並希望最快明年開放高順位種子挑選季後賽對手，目前仍待勞資雙方協商。

MLB／道奇先發4巨頭迎戰釀酒人 官網先發預測山本由伸投G2

道奇隊在國聯分區系列賽以3勝1敗擊敗勇士隊晉級，將在國聯冠軍賽對上釀酒人隊，大聯盟官網也先預測道奇「四大巨頭」的先發輪值安排，可望由史庫柏（Tarik Skubal）、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）依序登板。

MLB／大谷連22場未開轟被調棒次 名將批評：接近不尊重底線

道奇隊以3勝1敗淘汰勇士隊，連續3年挺進國聯冠軍賽，但大谷翔平的打擊低潮仍未解除，分區系列賽13打數僅敲2安打，沒有長打與打點，跨例行賽、季後賽已連22場未開轟。總教練羅伯茲（Dave Roberts）接連調整他的棒次，也引發前大聯盟球員普魯夫（Trevor Plouffe）質疑，認為將大谷排到第5棒，已接近不尊重他的界線。

MLB／大聯盟擬推新賽制 例行賽縮短為154場、季後賽拉長還可挑對手

大聯盟季後賽開打，針對未來季後賽的賽事，美國職棒大聯盟近期向球員工會提出新方案，包括例行賽縮短為154場，並調整季後賽結構，外卡系列賽和分區系列賽最高種子的隊伍將能挑選對手，希望讓10月的比賽更精彩。

MLB／去年也是第1種子卻遭道奇4戰清盤 釀酒人教頭有信心這次會不一樣

釀酒人隊去年在國聯冠軍賽遭到道奇隊4戰橫掃，兩隊今年狹路相逢，釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）有信心這次會不一樣，「我們會傾盡全力，在這7場比賽擊敗他們。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。