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MLB／道奇先發4巨頭迎戰釀酒人 官網先發預測山本由伸投G2

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
道奇先發「四巨頭」。 路透
道奇先發「四巨頭」。 路透

道奇隊在國聯分區系列賽以3勝1敗擊敗勇士隊晉級，將在國聯冠軍賽對上釀酒人隊，大聯盟官網也先預測道奇「四大巨頭」的先發輪值安排，可望由史庫柏（Tarik Skubal）、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）依序登板。

道奇隊在國聯分區系列賽對戰勇士隊，先發4張王牌合計4場比賽負擔21.1局，失4分自責分，防禦率1.69，是今年季後賽各隊先發輪值中第二低，僅次於光芒隊先發投手群3戰、16.1局、責失3分，防禦率1.65的表現。

距離三連霸還差8勝，道奇隊接下來迎戰釀酒人隊。根據大聯盟官網記者的預測。第一戰依舊會交給史庫柏，他原本預計在分區系列賽第5戰先發，但道奇僅打4場就晉級，而下一戰有望面對釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），上演兩屆賽揚強投與今年國聯賽揚獎熱門的強投對決。

山本由伸可能會扛國聯冠軍賽第2戰先發。 路透
山本由伸可能會扛國聯冠軍賽第2戰先發。 路透

山本由伸在分區系列賽擔任第3戰先發引發討論，而這樣的安排，也是道奇隊為了國聯冠軍賽的提前部署，讓他有機會在維持休息5天的節奏後，再扛國聯冠軍賽第2戰先發，且若是系列賽打到第6戰，他也還能在經過正常休息天數後再上陣。

史奈爾在分區系列賽第2戰僅投3.2局失1分責失，被敲3安、送出5次保送，經過較長的休息時間後，有機會在國聯冠軍賽第3戰先發。

第4戰則是交給葛拉斯諾，過去他在季後賽代表道奇隊登板，就是球隊的勝利保證，至今累積7勝0敗戰績。

道奇 山本由伸 釀酒人

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