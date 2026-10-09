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MLB／去年也是第1種子卻遭道奇4戰清盤 釀酒人教頭有信心這次會不一樣
釀酒人隊去年在國聯冠軍賽遭到道奇隊4戰橫掃，兩隊今年狹路相逢，釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）有信心這次會不一樣，「我們會傾盡全力，在這7場比賽擊敗他們。」
釀酒人去年以97勝成為大聯盟戰績最佳球隊，卻在國聯冠軍賽被清盤，顏面盡失，包括系列賽第4戰不敵大谷翔平6局無失分10K、三響砲的神級二刀流發揮。
釀酒人今年戰績再升級，以103勝再度取得第一種子席次，面對再次碰頭道奇，墨菲表示，「我相信我們會比上次準備得更好。」他指出，道奇是外界口中的棒壇最強球隊，但釀酒人會做好準備迎戰，「我們認為，我們才是最強球隊。」
墨菲坦言，道奇是一支幾乎所有守位都是明星的球隊，面對道奇會是一項無比艱鉅的任務，「但你們也知道，棒球是團隊運動，我們會以團隊力量應戰。」
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