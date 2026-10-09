MLB／大谷連22場未開轟被調棒次 名將批評：接近不尊重底線

道奇隊以3勝1敗淘汰勇士隊，連續3年挺進國聯冠軍賽，但大谷翔平的打擊低潮仍未解除，分區系列賽13打數僅敲2安打，沒有長打與打點，跨例行賽、季後賽已連22場未開轟。總教練羅伯茲（Dave Roberts）接連調整他的棒次，也引發前大聯盟球員普魯夫（Trevor Plouffe）質疑，認為將大谷排到第5棒，已接近不尊重他的界線。

大谷今年受到右上臂與左膝不適影響，季末曾進入傷兵名單，回歸後仍在尋找揮棒節奏。他上一次開轟已是美國時間8月18日對洛磯隊之戰，截至分區系列賽結束，累計連22場、102個打席沒有全壘打，昔日能一棒改變戰局的長打火力遲遲未見。

季後賽首輪對勇士的4場比賽，大谷打擊率僅1成54，上壘率2成67、長打率1成54，攻擊指數只有0.421，另吞下4次三振。前兩戰各敲1支安打後，後兩戰都未敲安，儘管球隊順利過關，打線仍在等待他的火力支援，為了替大谷尋找突破口，羅伯茲在分區系列賽前兩戰安排他打第2棒，第3戰降至第5棒，第4戰再移往第4棒，短短4場比賽換了3個位置。

其中第3戰是大谷2024年加盟道奇後，首次先發棒次排在前兩棒之外。現任球評的普魯夫對此有不同看法，他在節目中表示，可以接受讓貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）及史密斯（Will Smith）排在大谷前面，也能討論赫南德茲（Teoscar Hernández）的順序，但直言：「他不能打第6棒，讓大谷翔平打第5棒，已經接近不尊重他的界線。」

普魯夫傾向讓大谷擔任第4棒，在調整打線的同時，仍保留他在中心棒次的位置。不過，大谷本人對調整並未表現出抗拒，羅伯茲先前透露，大谷甚至開玩笑說，9月陷入低潮時，原本就想建議教練把自己排到第7棒，即使長打尚未回來，大谷仍試著用其他方式幫助球隊。分區系列賽第4戰，他首打席選到保送後盜上二壘，再利用勇士守備失誤推進、跑回追平分，為道奇最後以4：1贏球貢獻一分。

接下來再碰釀酒人，大谷也將重返去年打出生涯代表作的舞台。2025年國聯冠軍賽，他4戰合計14打數5安打，包括3支全壘打及1支三壘打，貢獻4分打點，打擊率3成57、上壘率5成、長打率1.143，獲選系列賽最有價值球員，其中第4戰，大谷單場轟出3發陽春砲，並以先發投手身分繳出6局無失分、10次三振，率道奇完成橫掃。今年他已確定不在季後賽登板，無法複製二刀流演出，但面對熟悉的對手，道奇仍期待他再次走出低潮，以球棒替挑戰3連霸增添火力。