MLB／若封館不阻擋球員赴海外聯盟打球 聯盟34頁備忘錄曝光

大聯盟季後賽激戰正酣，場外的勞資角力也逐漸升溫，據「紐約郵報」報導，聯盟已向30支球隊發出34頁備忘錄，為勞資協議到期後可能出現的停擺預作準備，其中表明不會阻止球員赴海外打球，但球團與球員的互動將受到嚴格限制，連寄送節慶卡片、出席婚禮都有規範，現行勞資協議將於美東時間12月1日深夜11時59分到期。大聯盟副主席哈勒姆（Dan Halem）已於10月1日將備忘錄寄給球隊老闆及高階主管，說明一旦資方啟動封館，各隊應如何處理球員聯繫、官網內容及對外溝通。

哈勒姆在文件中強調，聯盟仍致力於透過一切實際可行的方式，爭取與球員工會達成協議，但球團也必須為期限前無法談妥、可能實施封館的情況做好準備，其中受到關注的是球員的海外出賽空間。備忘錄指出，若封館發生，聯盟不會試圖阻止球員參加其他職業聯賽，包括日本及冬季聯盟。

不過，這項內容屬於停擺期間的應變規畫，並不代表已有球員確定轉往海外發展，相較之下，球團與40人名單內球員的聯繫將大幅受限。備忘錄要求球團人員盡可能避免接觸球員，因為允許與禁止的談話內容，界線未必清楚。各隊可在封館前提供休季訓練計畫，封館開始後則不能再提供。

限制也延伸到私人互動。根據「紐約郵報」引述備忘錄，球團不得在封館期間寄送節慶卡片或禮物；工作人員若受邀參加球員婚禮，仍可出席，但不能談公事，在公共場合偶遇球員時則應保持禮貌，球迷熟悉的官網畫面也可能改變。

聯盟及球隊網站將撤下球員照片與影片，重演2021年底封館時的做法；備忘錄也提供售票人員事先核准的說法，讓球團在可能停擺期間統一對外回應，這份文件背後，反映的是勞資雙方對薪資制度的重大歧見。

據路透報導，資方先前提出自2027年起設立包含球員福利在內的2億4530萬美元硬性薪資上限，以及1億7120萬美元薪資下限，球員工會則長期反對薪資上限，認為將損害球員待遇與權益，聯盟近日另提出例行賽縮減至154場、分區系列賽延長為7戰4勝，以及高順位種子挑選季後賽對手等方案，但工會指出，資方仍將接受薪資上限列為各項提案的前提。

這也讓賽制改革能否推動，與薪資制度談判緊密相連，大聯盟上次封館持續99天，直到2022年3月才達成新協議，雖然春訓縮短、開幕戰延後，最終仍保住完整162場例行賽。本次封館尚未確定，但若協商僵局延續，影響可能從休季交易與自由球員簽約，進一步擴及明年春訓及例行賽。