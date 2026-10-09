MLB／例行賽擬縮至154場、分區賽改7戰4勝 季後賽還能挑對手

大聯盟賽制可能迎來重大變革。聯盟在美國時間8日的勞資協商中提出改革方案，規畫自2029年起將例行賽從162場縮減為154場，分區系列賽則延長為7戰4勝制，並希望最快明年開放高順位種子挑選季後賽對手，目前仍待勞資雙方協商。

根據美聯社報導，縮減例行賽的主要目的，是讓球員每周有固定休息日。新方案原則上安排多數球隊周一休兵，部分全國轉播賽事及國定假日除外，周一出賽的球隊則改在周四休息。

聯盟表示，球員薪資不會因場次減少而調降，與出賽場數相關的獎金門檻也會配合調整，季後賽方面，分區系列賽擬由現行5戰3勝改為7戰4勝，兩聯盟共4組對戰最多可增加8場比賽。聯盟希望透過調整賽程，減少平日下午的季後賽場次，也讓頂尖投手有更多機會在重要比賽登板。

另一項受到關注的提案，是讓高順位球隊自行選擇對手。依照規畫，自2027年起，美聯、國聯第3種子可在第5、第6種子之間，挑選外卡系列賽對手；外卡輪結束後，各聯盟第1種子再從兩支晉級球隊中，選擇分區系列賽的交手對象，不過，賽制改革也牽涉薪資制度。

資方整體方案包含薪資上限與下限，球員工會則指出，聯盟仍將接受薪資上限列為各項提案的前提，認為這將損害球員權益與待遇，雙方在核心議題上仍有歧見，現行勞資協議將於12月1日到期，球員工會表示，正在檢視賽程與季後賽改革內容，將蒐集球員意見後於談判桌上回應。縮減例行賽、延長分區系列賽及挑選對手等措施，目前都尚未定案。