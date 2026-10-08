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MLB／寶貝太冰了！道奇赫南德茲化身「開心果」調戲主持人 女記者遭灌頂

聯合新聞網／ 綜合報導
「十月先生」赫南德茲不僅拿著香檳四處噴灑，還在受訪時直接往女記者頭上倒酒，開男主持人的玩笑。圖／擷取自大聯盟官網
「十月先生」赫南德茲不僅拿著香檳四處噴灑，還在受訪時直接往女記者頭上倒酒，開男主持人的玩笑。圖／擷取自大聯盟官網

道奇隊今日在國聯分區系列賽第4戰以4：1擊敗勇士隊，連續第3年挺進國聯冠軍賽，賽後最活躍的莫過於「十月先生」赫南德茲（Kike Hernandez），不僅拿著香檳四處噴灑，還在受訪時直接往女記者頭上倒酒，甚至開起男主持人的玩笑，直呼「你的乳頭不錯喔！」讓現場笑聲不斷。

事實上，赫南德茲早已是道奇開心果。球隊晉級後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）先在休息室集合球員，準備向大家發表談話，當他說出「我想特別稱讚一下Kike」時，赫南德茲立刻插話，「這種事我本來就很會啊！你在說什麼鬼話？」

其中，道奇廣播節目《Dodger Talk》主持人瓦塞（David Vassegh）也成為赫南德茲的調侃對象。兩人接受訪問時早已全身濕透，而瓦塞當天還特地穿上一件印有赫南德茲臉孔、充滿1970年代復古風格的道奇T恤。

訪問過程中，瓦塞提到赫南德茲是終結者狄亞茲（Edwin Diaz）的「氣氛擔當」，赫南德茲則笑著回答，「我是很多人的氣氛擔當啊，這也是我會在這裡的部分原因。」

不過，赫南德茲顯然沒有打算讓訪問正經結束，接著突然調侃瓦塞，說他正在參加「濕T恤大賽」，最後更直接對著主持人說，「謝啦，你的乳頭不錯喔！」讓瓦塞當場笑了出來。

而另一名道奇場邊女記者華森（Kristen Watson）同樣沒能逃過赫南德茲的香檳攻勢，兩人才剛開始訪問，赫南德茲就直接拿起一整瓶香檳，從華森頭頂緩緩倒下，讓她瞬間全身濕透，「喔，寶貝，這也太冰了吧！不過感覺真棒！」

即使遭到香檳洗禮，華森仍繼續完成訪問，詢問赫南德茲如何看待道奇再次於季後賽贏下重要系列賽，以及球隊是如何突破這一輪挑戰，「不管你經歷過多少次這樣的時刻，都不能把它視為理所當然。這些時刻都是特別的。我們知道這是自己努力爭取來的。這是一個非常精彩的系列賽，雙方投手都投得很好，而我們最終咬牙挺了過來。」

有趣的是，就連赫南德茲自己也成了隊友惡作劇的目標。訪問進行到一半時，投手史考特（Tanner Scott）悄悄將酒倒進他的衣服裡，直到華森出聲提醒，他才發現自己又被淋了一次，「我已經濕到連自己又變得更濕都感覺不到了！」

道奇 赫南德茲 MLB 勇士

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