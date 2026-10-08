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MLB／若男女對調？教士女球迷放大拍塔提斯「臀部」 網友掀性別雙標戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女球迷拿出手機，將鏡頭放大對準塔提斯的臀部拍照，影片曝光後，引來網友質疑男女對調「情況會如何」。 路透
一名女球迷拿出手機，將鏡頭放大對準塔提斯的臀部拍照，影片曝光後，引來網友質疑男女對調「情況會如何」。 路透

教士隊昨日在國聯分區系列賽以4：3擊敗釀酒人隊，當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）雖全場沒有敲出安打，卻因為一名女球迷成為社群討論焦點。當時塔提斯正外野單膝跪地，一名女球迷竟拿出手機，將鏡頭放大對準他的臀部拍照，整段過程遭其他球迷錄下並上傳網路。影片曝光後，不僅引來網友調侃，更有人質疑，「如果今天是男人對女人做同樣的事，還會覺得好笑嗎？」

據《紐約郵報》報導，當時一名反戴教士球帽的女球迷，趁著塔提斯在外野單膝跪地時，拿出手機將鏡頭對準他的臀部，甚至不斷放大畫面，直到找到滿意的角度後才按下快門。

沒想到女球迷專心拍攝球星的同時，自己的一舉一動也被另一名球迷錄下，隨後由X帳號「@linatheemo」分享，並附上「Caught in 4K」（被高畫質抓包）的文字。影片迅速引發討論，這部影片的觀看次數甚至已突破16萬次。

不少網友對女球迷的拍攝行為感到不可思議，「所以她到底打算拿這張照片做什麼？」另一名網友則調侃，「她把鏡頭放大成那樣，好像以為我們看不出來她根本沒在看比賽。」

然而，隨著影片持續流傳，留言區逐漸出現不同聲音，不少網友開始質疑，為何女性拍攝男性球員的身體會被當成笑話，但如果性別對調，外界反應恐怕截然不同，「想像一下，如果今天是一個男人把鏡頭放大，對準女人的身體，網路上會有多憤怒？」、「如果一個男人在公共場合放大拍攝女性的胸部，大家理所當然會稱他是噁心的變態。那妳這樣又算什麼？」

原本只是球場上一段意外曝光的趣味影片，如今卻讓網友分成不同陣營，有人覺得女球迷的舉動相當逗趣，也有人認為，無論拍攝者是男性或女性，都應該尊重球員的身體界線。

塔提斯 教士

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